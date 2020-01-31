31 Ocak 2020 Cuma 18:03:07 | Son Güncelleme: 31 Ocak 2020 Cuma 18:08:07
Başkan Erdoğan, Filistin lideri Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, sözde "Yüzyılın anlaşması" olarak sunulan plana ilişkin görüş alışverişinde bulunulurken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Filistin davasına desteğini ifade etti.
Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas görüşmesinde, sözde "Yüzyılın anlaşması" olarak sunulan plana ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Başkan Erdoğan ile Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın telefon görüşmesinde Erdoğan, Türkiye'nin Filistin davasına desteğini ifade etti.
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