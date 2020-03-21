21 Mart 2020 Cumartesi 22:15:51 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 22:19:51
Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Başkan Erdoğan, Abbas ile görüşmesinde, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı. Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Filistin'e desteğinin koronavirüsle mücadele konusunda da devam edeceğini ifade etti.
Ayrıntılar geliyor
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