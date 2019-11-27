27 Kasım 2019 Çarşamba 21:10:49 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 21:12:12
Başkan Erdoğan, Fayez Al Sarraj'ı kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Sarraj'ı kabul etti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj'ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, 2 saat 15 dakika sürdü.
AA
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