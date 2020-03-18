Başkan Erdoğan, Eyüp Sabri Tuncer'in sahibini aradı

Eyüp Sabri Tuncer’in 3. kuşak temsilcisi Engin Tuncer, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'den de bir kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kolonyalara artan talebi yorumladı.

"FİYATLARIMIZI YÜKSELTMEDİĞİMİZİ KENDİSİ TAKİP ETMİŞ"

Tuncer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerini aradığını da anlattı: “Ben kendisiyle bugüne kadar hiç tanışmamıştım. Fiyatlarımızı yükseltmediğimizi kendisi takip etmiş. Ben durumu anlattım. ‘Biz bu işi aile olarak 100 yıldır yapıyoruz, biz bugünlerin geçeceğini düşünüyoruz, bu yüzden de elimizden geleni yaparak üreteceğiz, fiyat da yükseltmeyeceğiz.’ dedim. Kendisi de memnuniyetle karşıladı. Bunun gerçekten de milli güvenlik meselesi olduğunu düşünüyorum. Sağlık Bakanlığı’nın açıklamalarına herkes uymalı. Korkuyla da yaşayıp olmayacak gerginlikler içine de girmemeli. Kendimizin, evimizin hijyenine özen gösterirsek bu dönemi sakin geçirirsek en az hasarla atlatırız."

'Geçen pazar mağazaya 4 bin kişi geldi'

Tuncer, tek mağazaları olduğunu belirterek salgın sonrası burada yoğunluk yaşadıklarını belirtti. Tuncer, "Evet tek mağazamız ama biliyorsunuz bizim ürünler tüm marketlerde, eczanelerde var. 70’in üzerinde distribütörümüz var, Türkiye’nin her yerindeyiz. Geçtiğimiz pazar 4 bin kişi gelmiş mağazaya. Evet rekor, genelde bayram öncesi buna benzer yoğunluk olurdu" dedi.

"KİMSE KOLONYA STOKLAMASIN, BUNA GEREK YOK"

Stok uyarısı Kolonya stoklanmaması gerektiğini söyleyen Tuncer, "Öncelikle kimse kolonya stoklamasın, buna gerek yok. İsrafa da gerek yok. Kimse ürün depolamaya da kalkmasın. Kolonya üretmeye biz devam ediyoruz, bizi izleyen firmalar da devam ediyor. Maalesef bu gibi durumlarda her zaman görüldüğü gibi fırsatçılar ortaya çıkıyor. Fiyatları artırıyorlar. Bir anda talep artınca bundan faydalanmak isteyenler oluyor" ifadesini kullandı.

(Hürriyet)