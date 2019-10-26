Başkan Erdoğan, 'EYT çıkar mı?' sorusuna yanıt verdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Spor Kulübü Ekim ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı’na katılmadan önce, Faruk Ilgaz Tesisleri önünde bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Erdoğan tesislere geldiği sırada bir kadın, makam aracının yanına gitti. Başkan Erdoğan kadın ile bir süre sohbet etti. Başkan Erdoğan daha sonra makam aracından inerek hemen yanında bulunan kafede oturanların yanına gitti, tek tek herkesle tokalaştı. Burada bulunan bir kadın Erdoğan’a seslenerek, "Cumhurbaşkanım EYT çıkar mı?" dedi. Başkan Erdoğan, "Yani 40 yaşında emekli mi olalım, 40 yaşında, 50 yaşında emeklilik mi olur" yanıtını verdi. Bunun üzerine kadının, "Sağlığımız bozuluyor nasıl yapacağız?" demesi üzerine Başkan Erdoğan, "Sağlığı bozuk olanlar zaten primlerini her şeyini ödemişse, erken emeklilik noktasında zaten emekli olur" yanıtını verdi.

Başkan Erdoğan daha sonra "toplantıya geç kalıyorum" diyerek buradan ayrıldı.

(DHA)