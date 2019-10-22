Başkan Erdoğan: İran'dan çatlak sesler çıkıyor

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Putin ile Suriye'deki gelişmeleri görüşeceğiz. Suriye sınırı boyunca bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğimizi çok açık bir şekilde ortaya koymuş bulunuyoruz. 2 bin 200 kilometre karelik alan terörden arındırıldı.

ABD ile vardığımız mutabakata göre bölgedeki tüm teröristlerin çıkarılması için bugün son gün. ABD’nin ülkemize verdiği sözler tutulmazsa harekatımızı kaldığı yerden bu defa çok büyük bir kararlılıkla devam ettireceğiz.

"PROJELERİMİZİ HAZIRLADIK"

Suriye’nin kuzeyinde güvenlik arttıkça güvenli geri dönüşler de haliyle aratacaktır. 2 milyona yakın insan buralara yine aynen gönüllülük esasına göre yerleştirilebilir. Bütün bunlarla ilgili maliyetleri çıkardık, projelerimizi hazırladık. Bunu da görüşme yaptığım Birleşmiş Milletler’deki yaklaşık 17 lidere anlattık.

Türkiye 8 yıldır tek başına yaşadığı yükü daha fazla taşıyamaz. Suriye’nin içinden geçtiği bu kritik süreçte Rusya ile iş birliğimizi daha da arttırmayı hedefliyoruz. Soçi mutabakatı ile İdlib’te büyük bir insani trajedinin önüne geçtik. Astana’daki gayretlerimiz neticesinde geçen ay anayasa komitesinin kuruluşunu sağladık. Barış Pınarı Harekatının tüm bu çabalara olumlu katkı sağlayacağına inanıyorum. Harekat Suriye’nin bütünlüğünü garantileyecek.

Suriye’nin geleceğinde PKK/YPG gibi terör örgütlerine yer yoktur, olmayacaktır.

Rejim unsurlarının bulunduğu alanlardaki terör örgütü mevcudiyetinin sonlandırılması için gerekli görüşmeleri yapacağız. Görüşmelerimizde İdlib’teki sükûnetin devamının sağlanmasını da gündeme getireceğim.

HAREKATA VERİLEN ARA UZATILACAK MI?

Macron’dan şahsıma gelmiş herhangi bir teklif yok Macron zaten bu tür şeyleri teröristlerle görüşüyor. Herhalde teröristlerin ona yaptığı teklifi de dolaylı yoldan bize iletmek istedi. Bizim bu süreçteki muhatabımız Fransa değil ABD.

Bize düşen ön hazırlıkları yapmak suretiyle bütün bu bölge ile ilgilenen ülkelere böyle kuru kuruya konuşmakla bu iş olmaz, eğer dürüstseniz yapacağınız bir şey var. Biz 8 yıldır Suriye’den kaçan bu mültecileri ülkemizde ağırlıyoruz. AB zaten verdiği sözü tutmadı. Dolayısıyla şimdi atılacak adımda biz bir plan proje çalışması yaptık.

Bu iş lafla olmuyor eğer dürüstseniz samimiyseniz buraya tırlarla silah mühimmat getirdiniz. Binlerce kargo uçağı ile buraya gelen silahlar var. Şimdi ben soruyorum. Burada böyle bir terör devleti kurulmasına biz müsaade mi edelim? Suriye’nin bölünmesine biz müsaade mi edelim? Biz bu kararlılğımızı aynı şekilde sürdüreceğiz.

YPG’NİN ÇEKİLMESİ…

Şu anda çekilme devam ediyor. Şu an itibari ile 700-800 civarında bir çekilme söz konusu olduğu kalan 1200-1300 civarında bir gurubun olduğu onların da süratle çekileceği söyleniyor. Tabi biz bunların izini sürüyoruz. Bunların tamamı çıkacak çıkmadan bu süreç bitmez.

İRAN AÇIKLAMASI

İran’dan gelen açıklamalar gerçekten bende ciddi manada üzüntüye sebep olmuştur. İran şöyle bir kısa süreli geçmişine varırsa nükleer silahlar konusunda Erdoğan’ın İran konusunda takındığı tavrı tüm dünya bilir. Ancak İran’dan bazı çatlak sesler çıkıyor. Tabi bunları başta sayın Ruhani olmak üzere susturmaları gerekirdi. Bu bütün mesai arkadaşlarımı da şahsımı da ciddi manada rahatsız etmektedir. Biz Astana süreci ile başlayan Soçi mutabakatı ile de davam eden bu süreci nasıl yöneteceğiz o zaman. Bu süreçte olanlar birbirine bu şekilde ihanet eder mi? Bu konu da ciddi manada kendilerini kınıyorum.

MACRON, MERKEL VE JOHNSON İLE GÖRÜŞME İDDİASI…

Böyle bir planlama yok. Sayın Johnson ile görüşmemizde böyle bir teklif bize iletildi. Tabi böyle bir görüşme yapılabilir ancak benim tek şartım var bu görüşme İstanbul’da ya da Gaziantep, Şanlıurfa’da yapılabilir dedim. 3-4 Aralık tarihlerinde de Londra’da NATO liderler zirvesi var orada da böyle bir görüşmeyi yapabilir dedik ve bu şekilde virgülü koyduk.