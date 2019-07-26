Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısından önemli mesajlar verdi.

Erdoğan yeni parti iddialarına ilişkin, "Birileri parti kuruyormuş, şunu yapıyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bu işin bedelini de ağır öder" ifadelerini kullandı.

(AA)