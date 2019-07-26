26 Temmuz 2019 Cuma 12:51:47 | Son Güncelleme: 26 Temmuz 2019 Cuma 13:14:00
Başkan Erdoğan: Erdoğan: "Birileri parti kuruyormuş, şunu yapıyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birileri parti kuruyormuş, şunu yapıyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bu işin bedelini de ağır öder.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları Toplantısından önemli mesajlar verdi.
Erdoğan yeni parti iddialarına ilişkin, "Birileri parti kuruyormuş, şunu yapıyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içinde olanlar bu işin bedelini de ağır öder" ifadelerini kullandı.
(AA)
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