25 Ocak 2020 Cumartesi 17:06:06 | Son Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 17:21:01
Başkan Erdoğan: Bu tür zamanlarda biliyorsunuz bazıları fırsat kollamaya kalkar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Elazığ'da açıklamalarda bulundu. Erdoğan 'Bu tür zamanlarda biliyorsunuz bazıları fırsat kollamaya kalkar. Bu fırsatlara asla bizler kapı aralamayalım' dedi.
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