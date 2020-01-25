Başkan Erdoğan: Bu tür zamanlarda biliyorsunuz bazıları fırsat kollamaya kalkar

Bu tür zamanlarda biliyorsunuz bazıları fırsat kollamaya kalkar. Bu fırsatlara asla bizler kapı aralamayalım. Devletimiz tüm imkanlarını tüm kurumlarıyla kullanmayı sürdürecek. Ama yaralı ama canlı, insanımıza ulaşmanın gayreti içerisindeyiz. Devletimizin herhangi bir ihtiyacı yok. Birileri illa bir yardım yapacaksa bunun kurumu bellidir, AFAD'la, Kızılay'la bunlar yapılır