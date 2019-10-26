26 Ekim 2019 Cumartesi 22:35:32 | Son Güncelleme: 26 Ekim 2019 Cumartesi 22:37:36
Başkan Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo ile görüştü
Başkan Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile görüştü.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ile görüştü.
Vahdettin Köşkü'ne gelen Mbasogo ve eşi Constancia Mangue'yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan karşıladı.
Erdoğan ve Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Mbasogo'nun basına kapalı gerçekleşen görüşmesi, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
AA
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