Başkan Erdoğan, Düzce'deki sel felaketiyle ilgili bilgi aldı

Başkan Erdoğan, Düzce’de yaşanan sel ve heyelanlara ilişkin Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Düzce Valisi Dağlı'dan bilgi aldı. Düzce'deki sel felaketiyle ilgili açıklama yapan ve bölge halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Erdoğan yaraların sarılması için tüm imkanların seferber edileceğini de kaydetti.



KAYIP 7 KİŞİDEN BİRİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada, Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım ile Uğurlu köyü arasında dere yatağında bir kişinin cansız bedeninin bulunduğu belirtildi.

Bir kadına ait olduğu öğrenilen cesedin sağlık ekiplerine teslim edildiği bildirildi.



Esmahanım köyünde kaybolan, Cengiz (53), Fatma (42) ve Kağan Töngel (3), anne Nilgün (39) ile kızları Funda (9), ikiz olan Sanem ve İlayda Sinem Kaplan (7) için AFAD, Türk Kızılay, jandarma, İl Özel İdaresi, 112 Acil Servis, UMKE, gönüllü kurtarma ekipleri ve eğitimli köpekler karadan, helikopter ve İnsansız Hava Aracı (İHA) ile de havadan arama-kurtarma çalışması yürütülüyordu.