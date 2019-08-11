Başkan Erdoğan dünya liderleriyle bayramlaştı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bazı ülkelerin liderleriyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla bazı ülkelerin liderleriyle telefonla görüşerek bayramlaştı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Pakistan Başbakanı İmran Han, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz ve Kuveyt Emiri Şeyh Sabah Ahmed Cabir el Sabah ile Kurban Bayramı dolayısıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Erdoğan ve liderlerin karşılıklı bayram tebriğinde bulundukları kaydedildi.
(AA)
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