18 Ocak 2020 Cumartesi 12:16:14 | Son Güncelleme: 18 Ocak 2020 Cumartesi 12:35:08
Başkan Erdoğan DSP'ye Rahşan Ecevit'in ölümü sebebiyle taziyelerini iletti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, merhum Başbakanlardan Bülent Ecevit'in eşi Rahşan Ecevit'in vefatı dolayısıyla DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a taziyelerini iletti.
Başkan Erdoğan, görüşmede, Rahşan Ecevit'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.
AA
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