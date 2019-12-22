Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İlim Yayma Ödül Töreni'nde konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuşuyor. Canlı izlemek için tıklayın

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

- Ülkemizin sorunlarına çözüm getiren, gerçekten özgün değerler üreten akademik yetkinliği olan, toplumda etki oluşturan çalışmaların bu şekil mükafatlandırma ile geleceğe bir başka heyecan katacağına inanıyorum.

- Dünya çapında bir marka haline dönüştüreceğinize inanıyorum.

- Temelleri 68 yıl önce atılan cemiyetimizin bizler de ekmeğini yedik, onun tasından çorba içtik. Oradaki büyüklerimizi ne kadar şükranla anarsak azdır.

- Cemiyetimizin tarihi gerçek bir ilim ve irfan mücadelesinin fazilet ve adalet mücadelesinin tarihidir.

- Bu cemiyet ayrıştıranların değil birleştirenlerin yuvası olmuştur.

- Fidan toprağı samimiyetle dikilince ne kadar büyük olursa olsun hiçbir fırtına engel olamıyor.

- Bu cemiyet fitnenin her zaman karşısında olmuştur, hareket şehit başbakan merhum Menderes'in teşvikiyle başlayarak bugünlere gelmiştir.

- Az önce de ifade ettim yitik kaybedildiği yerde aranır derler. Çözümü kendi içimizde bulacağız.

- Hep aynı şeyleri yaparak her defasında farklı sonuçlar beklemek akıl sahiplerinin hiçbir zaman çözüm yolu değildir.

- Türkiye'nin yaşadığı FETÖ tecrübesi ve halen medeniyet coğrafyamızda yaşanan hadiselerin bize verdiği mesajı doğru okumalıyız.

- Kökleri sağlam olmayan gövdeye sıkı sıkı bağlı olmayan dal ona güçlü şekilde tutunmayan yaprak varlığını sürdüremez.

- Türkiye olarak bu sürece öncülük etme görevi hem tarihi hem de coğrafi olarak bize düşüyor.

- Elbette hala yapmamız gereken çok iş var hamdolsun istikamet çizilmiş ve kutlu yürüyüş başlamıştır.

- Eskiden yurt dışına giden bilim ve araştırma insanlarımızın göçü artık tersine dönmüş durumdadır.

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