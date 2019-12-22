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22 Aralık 2019 Pazar 20:51:09 | Son Güncelleme: 22 Aralık 2019 Pazar 21:07:39

Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İlim Yayma Ödül Töreni'nde konuşuyor

Başkan Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İlim Yayma Ödül Töreni'nde katılımcılara hitap ediyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuşuyor. Canlı izlemek için tıklayın

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: 

- Ülkemizin sorunlarına çözüm getiren, gerçekten özgün değerler üreten akademik yetkinliği olan, toplumda etki oluşturan çalışmaların bu şekil mükafatlandırma ile geleceğe bir başka heyecan katacağına inanıyorum.

- Dünya çapında bir marka haline dönüştüreceğinize inanıyorum.

- Temelleri 68 yıl önce atılan cemiyetimizin bizler de ekmeğini yedik, onun tasından çorba içtik.  Oradaki büyüklerimizi ne kadar şükranla anarsak azdır.

- Cemiyetimizin tarihi gerçek bir ilim ve irfan mücadelesinin fazilet ve adalet mücadelesinin tarihidir. 

- Bu cemiyet ayrıştıranların değil birleştirenlerin yuvası olmuştur.

- Fidan toprağı samimiyetle dikilince ne kadar büyük olursa olsun hiçbir fırtına engel olamıyor.

- Bu cemiyet fitnenin her zaman karşısında olmuştur, hareket şehit başbakan merhum Menderes'in teşvikiyle başlayarak bugünlere gelmiştir.

- Az önce de ifade ettim yitik kaybedildiği yerde aranır derler. Çözümü kendi içimizde bulacağız. 

- Hep aynı şeyleri yaparak her defasında farklı sonuçlar beklemek akıl sahiplerinin hiçbir zaman çözüm yolu değildir.

- Türkiye'nin yaşadığı FETÖ tecrübesi ve halen medeniyet coğrafyamızda yaşanan hadiselerin bize verdiği mesajı doğru okumalıyız.

- Kökleri sağlam olmayan gövdeye sıkı sıkı bağlı olmayan dal ona güçlü şekilde tutunmayan yaprak varlığını sürdüremez.

- Türkiye olarak bu sürece öncülük etme görevi hem tarihi hem de coğrafi olarak bize düşüyor. 

- Elbette hala yapmamız gereken çok iş var hamdolsun istikamet çizilmiş ve kutlu yürüyüş başlamıştır.

- Eskiden yurt dışına giden bilim ve araştırma insanlarımızın göçü artık tersine dönmüş durumdadır.

Ayrıntılar geliyor...

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