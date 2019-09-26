26 Eylül 2019 Perşembe 16:04:47 | Son Güncelleme: 26 Eylül 2019 Perşembe 16:06:00
Başkan Erdoğan depremle ilgili brifing aldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da yaşanan depremle ilgili brifing aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki depremle ilgili yetkililerden bilgi aldı.
(AA)
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- Başkan Erdoğan depremle ilgili brifing aldı
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