25 Ocak 2020 Cumartesi 19:55:12 | Son Güncelleme: 25 Ocak 2020 Cumartesi 20:21:29
Başkan Erdoğan: Zemin etütlerinden sonra inşaatları yapacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ'da önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Zemin etütlerinden sonra inşaatları yapacağız, adımlarımızı süratle atacağız." dedi.
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