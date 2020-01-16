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16 Ocak 2020 Perşembe 13:16:09 | Son Güncelleme: 16 Ocak 2020 Perşembe 13:52:09

Başkan Erdoğan, Demirtaş tiyatrosuna gidenlere sert tepki gösterdi: Milletim gereken dersi verecektir

Külliye'de düzenlenen 2019 değerlendirme toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, terör suçundan tutuklu bulunan HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Devran' isimli kitabından uyarlanan tiyatroyu izleyen Selvi Kılıçdaroğlu ve Dilek İmamoğlu'na isim vermeden tepki gösterdi. Erdoğan, "Milletim vakti geldiğinde bunlara gereken dersi verecektir" ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" adlı kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununu izlemeye giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve Kadir İnanır'a isim vermeden sert tepki gösterdi.

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"MİLLET GEREKEN DERSİ VERECEK"

Erdoğan, "Malum partinin önünde aylardır dururlarken ana muhalefetin başı ve heyeti yanında o partiyle birlikte bir teröristin yazmış olduğu kitabın sahnelendiği tiyatro oyununu izliyorlar. Milletin vakti geldiğinde bunlara gereken dersi verecektir" dedi. Erdoğan'ın sözleri sonrası salonda 'yuh' sesleri yükseldi.



CHP'Lİ VE HDP'Lİ İSİMLER BERABER İZLEDİ

Devran'ı sahneye taşıyan sanatçı Jülide Kural ve Ömer Şahin'e ise Talat Yeşil ve Cemal Özkan enstrümanlarıyla eşlik etti. Tiyatro gösterimine CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim İmamoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Sanatçı Kadir İnanır, CHP ve HDP'li yöneticiler de katıldı.

"DİYARBAKIR ANNELERİNİN DURUŞU ÖRGÜTTE ÇÖZÜLMEYİ ARTIRDI"

PKK, YPG'den DEAŞ'a, FETÖ'ye kadar, ne kadar örgüt varsa hepsini başını ezdik, eziyoruz ve ezeceğiz.

Organize suç örgütlerine de göz açtırmıyoruz. PKK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 1250 terörist etkisiz hale getirilecek pek çok eylem engellendi.

Diyarbakır annelerinin kararlı duruşu, örgüt içindeki çözülmeyi artırdı. Fakat Enteresan olan bir şey var. Diyarbakır anneleri, malum siyasi partinin önünde aylardır dururken, o dağa kaçırılan evlatlarının resimleri ile orada o dik duruşlarını sürdürürken, bir de bakıyorsunuz ki ana muhalefetin başı ve heyeti, yanında yine o parti ile birlikte bir teröristin yazmış olduğu kitabın sahnelendiği tiyatroda tiyatro izliyorlar. Ülkemizin nereden nereye kimler vasıtasıyla nasıl geldiğini göstermesi bakımından bu çok entresandır. İnanıyorum ki benim aziz milletim vakti geldiğinde bunlara da gereken dersi verecektir.

"DEMİRTAŞ'IN TİYATROSUNU ALKIŞLIYORLAR"

Kobani olaylarını hatırlatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tiyatroya gidenlerle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: Her yeri yakıp yıktılar, 39 kişiyi katlettiler. Talimatı PKK verdi. Türkiye'ye talimatı, o günkü HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve onların merkez yönetim kurulu üyeleri getiriyor. Selahattin Demirtaş bir tiyatro yazıyor. Birileri de karşısına geçip o tiyatroyu seyrediyor, alkışlıyor. Eksik yapmışsınız Kadir Efendi. Eksik yapmışsınız o tiyatroya gidenler. O tiyatronun bir tarafına şehit edilen Yasin Börü'nün de fotoğrafını assaydınız, katledilen 39 kişinin de fotoğraflarını assaydınız. Elinizdeki, kanları tiyatro oyunları ile temizleyemezsiniz. Bu milleti de aldatamazsınız. Bu ülkeyi de bölemeyeceksiniz. Yurt dışına gidip kulaklarına üflenen birtakım telkinlerle Türkiye'nin huzurunu bozamayacaksınız. Türkiye eski Türkiye değil.

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