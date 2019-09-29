  • Bist 100
    105152
  • Dolar
    5,6776
  • Euro
    6,2271
  • Altın
    272,9670
İstanbul
19 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ali Koç'un oğlu derbiyi deplasman tribünde izledi Ali Koç'un oğlu derbiyi deplasman tribünde izledi
Tayland'da trafik kazası: 17 öğrenci öldü Tayland'da trafik kazası: 17 öğrenci öldü
HDP, PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışmış! HDP, PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışmış!
Ryan Babel'den İstiklal Marşı paylaşımı Ryan Babel'den İstiklal Marşı paylaşımı
IKBY: Petrol gelirini Bağdat’a teslim etmeye hazırız! IKBY: Petrol gelirini Bağdat’a teslim etmeye hazırız!
Lucescu derbinin sonucunu Terim'e bağladı Lucescu derbinin sonucunu Terim'e bağladı
Doktorlardan Belhanda'ya maske uyarısı Doktorlardan Belhanda'ya maske uyarısı
Adana'da cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj Adana'da cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj
Dünya, Başkan Erdoğan'ı böyle gördü: Meydan okudu Dünya, Başkan Erdoğan'ı böyle gördü: Meydan okudu
23 yaşındaki genç 40 gündür kayıptı, ağaca asılı halde bulundu 23 yaşındaki genç 40 gündür kayıptı, ağaca asılı halde bulundu
Son Dakika: Muğla'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Son Dakika: Muğla'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Steven Nzonzi yine tam not aldı Steven Nzonzi yine tam not aldı
Zanka Radamel Falcao'ya nefes aldırmadı Zanka Radamel Falcao'ya nefes aldırmadı
Altay'dan Galatasaray taraftarına gönderme Altay'dan Galatasaray taraftarına gönderme
Son Dakika... Kayseri'de traktör ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var Son Dakika... Kayseri'de traktör ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var
Başkan Erdoğan’dan Ege’ye büyük müjde: Merkezi ameliyathane açılacak, hastane yerinde yenilenecek Başkan Erdoğan’dan Ege’ye büyük müjde: Merkezi ameliyathane açılacak, hastane yerinde yenilenecek
Galatasaray'ın galibiyet rüyası başka bahara kaldı Galatasaray'ın galibiyet rüyası başka bahara kaldı
İşte Erzincanlı Temel Reis İşte Erzincanlı Temel Reis
Falcao ve Vedat Muriqi derbide suskunları oynadı Falcao ve Vedat Muriqi derbide suskunları oynadı
Erzincan'da yürek parçalayan olay! Buluşma anında ölüm ayırdı... Erzincan'da yürek parçalayan olay! Buluşma anında ölüm ayırdı...
Suriye, Türk ve Amerikan kuvetlerinin geri çekilmesini istedi Suriye, Türk ve Amerikan kuvetlerinin geri çekilmesini istedi
Batman'da "Kürtçe şarkı söyleyen kişiye polisin müdahale ettiği" iftirasını valilik yalanladı Batman'da "Kürtçe şarkı söyleyen kişiye polisin müdahale ettiği" iftirasını valilik yalanladı
İYİ Parti çöküş sürecinde: İstifa ederek MHP'ye geçtiler İYİ Parti çöküş sürecinde: İstifa ederek MHP'ye geçtiler
Ünal Karaman'dan Nwakaeme'ye özel görev Ünal Karaman'dan Nwakaeme'ye özel görev

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

29 Eylül 2019 Pazar 10:52:24 | Son Güncelleme: 29 Eylül 2019 Pazar 10:58:10

Başkan Erdoğan’dan Ege’ye büyük müjde: Merkezi ameliyathane açılacak, hastane yerinde yenilenecek

Sağlık Bakanlığı tarafından A Plus hastane ilan edilen, Türkiye’nin en köklü ve en çok yatak kapasitesine sahip üniversite hastanelerinden biri olan Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinin yenilenmesi için EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın girişimleri sonuç verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hastanenin yerinde yenilenmesi ve merkezi ameliyathanenin açılması için gerekli ek işlemlerin yapılması amacıyla ödenek ayrıldı.

İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi ve Türkiye’nin farklı kentlerinden gelecek hastalara hizmet vermesi amacıyla 1960 yılında inşaatına başlanan EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, 1970 yılının başlarında hizmet vermeye başladı. Göreve geldiği günden bu yana, Türkiye’nin en köklü ve en çok yatak kapasitesine sahip üniversite hastanelerinden olan EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin ekonomik ömrünü tamamlaması ve deprem riski taşıması nedeniyle hastanenin yerinde yenilenmesi için girişimlerde bulunan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın çalışmaları sonuç verdi.

Başkan Erdoğan, Egeli akademisyenlerin çağrısını cevapsız bırakmadı

Sağlık alanında yürütülen çalışmalarla ulusal ve uluslararası literatürde pek çok ilke imza atan ve her yıl Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen binlerce hastaya şifa dağıtan EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi binasının, çağın gereklerine uygun olarak yerinde yeniden inşa edileceğini vurgulayan Rektör Budak, Başkan  Recep Tayyip Erdoğan’ın, Egeli akademisyenlerin çağrısını cevapsız bırakmadığını kaydetti. Rektör Budak, “Göreve geldiğimiz ilk andan itibaren deprem riski taşıyan ve ihtiyaçlara yeterince cevap veremez nitelikte olan hastane binalarımızın onarımı için kolları sıvadık. 400'e yakın akademisyenimizle Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a üniversitemizin fiziki alt yapısıyla ilgili mevcut sorunlarını aktardık ve devletimizden gerekli desteği aldık. Hastanemizin yerinde yenilenmesi ve merkez ameliyathanemizin açılması amacıyla yapılması gereken ek işlemler için Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla bütçe ayrıldı. Üniversitemize desteklerini esirgemeyen Başkanımıza  ve son Başbakanımız İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’a Ege Üniversitesi ailesi adına teşekkür ediyorum” dedi.

Hastane yerinde inşa edilecek

Başkan Erdoğan’ın oluruyla EÜ Tıp Fakültesi Hastanesine, 2019 yılı yatırım programı dahilinde etüt proje için 17 milyon TL ödenek tahsis edildi. 250 bin metrekare alana inşa edilecek hastane binasının inşaatına 2020 yılında başlanması planlanıyor.

Merkezi ameliyathane binası hizmete açılacak

2010 yılında inşaatına başlanılan ve 2016 yılında tamamlanan ancak gerek Sağlık Bakanlığı kriterlerine uygun olmaması gerekse de çeşitli eksiklikler nedeniyle hizmete açılamayan EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi merkezi ameliyathane binasının, hizmete açılması için de girişimlerde bulunan Rektör Budak, eksiklerin tamamlanması amacıyla yine Başkan Erdoğan’ın talimatıyla destek aldı. Ameliyathanenin hizmete açılması için yoğun uğraşlar verdiklerini kaydeden Rektör Budak, 2019 yılı yatırım programına alınan ve 25 milyon TL ödenek tahsisi yapılan merkezi ameliyathanenin, mevzuatlarda belirtilen standartlara uygun olarak tadilatının yapılacağını ve hızlı bir şekilde hizmete açılacağını belirtti.

“Hastanemiz daha nitelikli hizmet verecek”

Rektör Budak, başta İzmir ve Ege Bölgesi olmak üzere Türkiye ile yurt dışından gelen hastalara sunduğu kaliteli sağlık hizmetiyle öncü konumda olan EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin yatırımlarla gelişen teknolojiden de yararlanılarak daha nitelikli sağlık hizmeti vereceğine dikkat çekti. Sağlık hizmetlerinde kaliteden asla taviz vermediklerini ve Sağlık Bakanlığı tarafından EÜ Tıp Fakültesi Hastanesinin A Plus hastane ilan edildiğini hatırlatan Rektör Budak, “Hastanemize, teknolojik alt yapımızı güçlendirmeye imkan sağlayacak 38 milyon 600 bin TL ek ödenek tahsis edildi. Bu ödenekle hastanemiz, tıbbı donanıma sahip gelişmiş alt yapıya kavuşacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın oluru ile toplamda yaklaşık 80 milyon 600 bin TL tutarında ek ödenek tahsis edilen hastanemizde toplumun ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen sağlık hizmetlerinin kalitesi artırılacak" diye konuştu.

(İHA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ