13 Mart 2020 Cuma 14:30:05 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 14:37:36
Başkan Erdoğan Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde eda etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Üsküdar'da bulunan Hz. Ali Camii'nde kıldı.
Özel kıyafetler giyen Üsküdar Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde caminin içinde ve çevresinde özel solüsyonlarla dezenfekte çalışması yaptı.
Başkan Erdoğan, Kısıklı'daki evinden çıkarak Cuma namazını Hz. Ali Camii'nde kıldı.
DHA
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