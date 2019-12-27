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27 Aralık 2019 Cuma 14:49:26 | Son Güncelleme: 27 Aralık 2019 Cuma 15:06:58

Başkan Erdoğan Cuma namazını Gebze'de eda etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobilin tanıtımına katılmadan önce Cuma namazını Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kıldı. Cami çevresinde bekleyen çok sayıda vatandaş, sevgi gösterisinde bulundu.

Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına katılacak olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, helikopterle Gebze Alaettin Kurt Stadı'na geldi.

Daha sonra burada kendisini bekleyen otobüse geçen Erdoğan, Cuma namazını kılmak için Gebze Çoban Mustafa Paşa Camisi'ne gelişinde vatandaşları selamladı.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, cami çevresinde bekleyen vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu. 

Erdoğan'a, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Murat Kurum, Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik etti.

Başkan Erdoğan, daha sonra "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programının yapılacağı Bilişim Vadisi'ne geçti. 

AA

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