23 Ağustos 2019 Cuma 17:33:15 | Son Güncelleme: 23 Ağustos 2019 Cuma 17:46:04
Başkan Erdoğan cuma namazı çıkışı halk ile hasbihâl etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında vatandaşlarla bir araya geldi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Beştepe'deki Millet Camisi'nde kıldı.
Erdoğan, namazın ardından vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
AA
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