26 Ocak 2020 Pazar 19:34:03 | Son Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 19:35:46
Başkan Erdoğan, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Süleyman Şinnin'i kabul etti
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Süleyman Şinnin'i kabul etti.
Başkan Erdoğan, Cezayir Ulusal Halk Meclisi Başkanı Süleyman Şinnin'i kabul etti.
Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
(AA)
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