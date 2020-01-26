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26 Ocak 2020 Pazar 19:56:28 | Son Güncelleme: 26 Ocak 2020 Pazar 19:58:17

Başkan Erdoğan, Cezayir Millet Konseyi Başkanı Salah Goudjil'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cezayir Millet Konseyi Başkanı Salah Goudjil'i kabul etti.

Başkan Erdoğan, Cezayir Millet Konseyi Başkanı Salah Goudjil'i kabul etti.

Erdoğan'ın konakladığı oteldeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti.

(AA)

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