Başkan Erdoğan, Cemil Usta'yı unutmadı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzonspor ve Türk futbolunun efsane futbolcularının Cemil Usta ile ilgili bir mesaj yayımladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de 2019-2020 sezonuna adı verilen Cemil Usta için, vefatının 17'inci yıl dönümünde anma mesajı yayımladı.
Başkan Erdoğan, twitter hesabından yaptığı açıklamada "Türk futbolunun ve Trabzonspor'un büyük efsanelerinden "Dozer" Cemil Usta'yı vefatının 17. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
Türk futbolunun ve @Trabzonspor'un büyük efsanelerinden ''Dozer'' Cemil Usta'yı vefatının 17. yıl dönümünde saygıyla ve rahmetle anıyorum. pic.twitter.com/H2YpSXENiE— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 15, 2020
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