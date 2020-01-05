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05 Ocak 2020 Pazar 21:36:47 | Son Güncelleme: 05 Ocak 2020 Pazar 22:07:32

Başkan Erdoğan: ABD-İran gerginliğinin azaltılması için çok ciddi gayretler gösteriyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iç ve dış politikada yaşanan gelişmeleri, terör örgütlerine karşı yürütülen mücadeleyi, ekonomide gelinen noktayı ve tüm merak edilenleri konuk olduğu canlı yayınında değerlendirdi. Erdoğan, "ABD-İran gerginliğinin azaltılması için bugüne kadar Türkiye olarak çok ciddi gayretler gösterdik, gösteriyoruz." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, iç ve dış politikada yaşanan gelişmeleri, terör örgütlerine karşı yürütülen mücadeleyi, ekonomide gelinen noktayı ve tüm merak edilenleri konuk olduğu canlı yayında değerlendirdi. 

Başkan Erdoğan, ABD ve İran arasında yaşanan gerginliğe ilişkin, "ABD-İran gerginliğinin azaltılması için bugüne kadar Türkiye olarak çok ciddi gayretler gösterdik, gösteriyoruz. Tüm gayretlere ve uluslararası girişimlere rağmen, Amerika-İran gerginliğinin çözüme kavuşturulması şu ana kadar maalesef mümkün olamadı."ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:

"ABD-İran krizinin son dönemde özellikle Irak üzerinden tekrar tırmanmaya başladığını gördük. Yerin de Irak olarak seçilmiş olması manidar."

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin bölgenin huzur ve istikrarı açısından yarattığı yakın riskleri de kaygıyla takip ettiklerini belirten Erdoğan, "Türkiye olarak bölgemizde tabii biz her zaman dış müdahalelere karşı durduk ve bu saldırıyı da bu bakışla değerlendirdik. Bu iş burada bitmeyecektir, bunun muhakkak bir takip eden süreci de olacaktır." diye konuştu.

"Putin 8 Ocak'ta Türkiye'ye geliyor"

Başkan Erdoğan, 8 Ocak Çarşamba günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye geleceğini belirterek, "Bütün konuları, bölgesel ve aynı zamanda Türk akımıyla ilgili konuları enine boyuna masaya yatıracağız." dedi.

"Gerilimin kontrol altına alınması lazım"

Tüm tarafların zarar göreceği bir noktaya gelmeden gerilimin kontrol altına alınması gerektiğinin altını çizen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"ABD'nin Süleymani'yi seçmiş olması özellikle bölgede gerginliklerin artmasına vesile olmuştur. Bir ülkenin, bir devletin en üst kademesindeki bir komutanını öldürmek herhalde karşılıksız bırakılmaz diye düşünüyorum."

Süleymani'nin öldürüldüğü akşam ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme yaptıklarını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"4-5 saat sonra bu olay patlak verdi. Demek ki mesele planlanmıştı. Haberi alınca şok olduk. Ben özellikle kendisine (Trump) İran'la gerilimin tırmandırılmaması telkininde bulundum."

"Yunan ve Rum ikilisinin bizi Akdeniz'e hapsetme planları bozuldu"

Erdoğan, Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmayı hazmedemeyenlerin olduğunu söyleyerek, "Yunan ve Rum ikilisinin bizi Akdeniz'e hapsetme planları bozuldu." ifadesini kullandı.

Ana muhalefet partisinin Libya anlaşması karşısındaki tutumunu eleştiren Erdoğan, şunları söyledi:

"Ana muhalefet partisi, Türk askerine 'lejyoner' diyecek kadar alçalıyor."  

"Askerler peyderpey Libya'ya gidiyor"

Başkan Erdoğan, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin bir soru üzerine, askerlerin peyderpey ülkeye gittiklerini bildirdi.

(AA)

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