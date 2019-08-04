Başkan Erdoğan Bursa'da AK Parti Teşkilat yemeğinde konuştu: MHP ile güç birliğine devam edeceğiz

31 Mart seçimlerinde adaylarımıza verdikleri güçlü destek için Bursalı kardeşlerimize şükranlarımızı sunuyorum.

Bursa bir kez daha tercihi AK Parti'den yana kullanmıştır. Önümüzde 4 yıllık seçimsiz dönem bulunuyor. Bu dönemin taşıdığı önemin farkındayız. Milletin sandıkta verdiği mesajları doğru okuyarak üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz.

Şimdi önümüzde 4 - 5 yıllık seçimsiz bir dönem duruyor. AK Parti'nin Türk siyasetine damga vurabilmesi, fırsat penceresini kullanmasına bağlıdır. Seçimsiz dönemin, ülkemizi geliştirmesini AK Parti'de yenilenme ve birleşmenin gerçekleşmesini bekliyoruz.

MHP ile güç birliğine devam edeceğiz. Türk demokrasisini güçlendirecek yeni reformlara Cumhur İttifakı olarak imza atacağız.

Kalbinde millete, memlekete hizmet sevdası olan herkese ne kadar aykırı olursa olsun her fikre AK Parti'nin kapıları daima açıktır. Biz pazara kadar değil mezara kadar diyerek çıktığımız bu yolda azimle yürüyeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...