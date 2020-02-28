  • Bist 100
    105994
  • Dolar
    6,2480
  • Euro
    6,8949
  • Altın
    325,9330
İstanbul
9 / 19
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Meclis'teki 4 partiden İdlib saldırısına ortak tepki Meclis'teki 4 partiden İdlib saldırısına ortak tepki
Başkan Erdoğan Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü Başkan Erdoğan Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü
DEAŞ bombacısı tutuklandı DEAŞ bombacısı tutuklandı
Edirne'de, mültecilerin soğukla imtihanı Edirne'de, mültecilerin soğukla imtihanı
Göçmenler umut yolculuğu için hava şartlarının düzelmesini bekliyor Göçmenler umut yolculuğu için hava şartlarının düzelmesini bekliyor
Gürcistan: 'Türkiye'yi destekliyoruz' Gürcistan: 'Türkiye'yi destekliyoruz'
Stadın en anlamlı pankartı: Bir ölür bin diriliriz, hep birlikte Türkiye'yiz Stadın en anlamlı pankartı: Bir ölür bin diriliriz, hep birlikte Türkiye'yiz
Bakan Çavuşoğlu Almanya Dışişleri Bakanı ile görüştü Bakan Çavuşoğlu Almanya Dışişleri Bakanı ile görüştü
Başkan Erdoğan, Trump ve Merkel ile İdlib’i görüştü! Başkan Erdoğan, Trump ve Merkel ile İdlib’i görüştü!
Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü Genelkurmay Başkanı Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
DSÖ'den son dakika koronavirüs Kovid-19 açıklaması: Risk seviyesini 'yüksekten', 'çok yüksek' seviyeye çıkardı DSÖ'den son dakika koronavirüs Kovid-19 açıklaması: Risk seviyesini 'yüksekten', 'çok yüksek' seviyeye çıkardı
Türk heyetinden Rus tarafına ateşkes vurgusu Türk heyetinden Rus tarafına ateşkes vurgusu
Rus savaş gemileri peş peşe Boğazlardan geçiş yaptı Rus savaş gemileri peş peşe Boğazlardan geçiş yaptı
Dışişleri: AB yaptırımının hiçbir hüküm ve değeri yoktur Dışişleri: AB yaptırımının hiçbir hüküm ve değeri yoktur
Meclis Başkanı Şentop: Görüşme salı günü yapılabilir kanaatindeyim Meclis Başkanı Şentop: Görüşme salı günü yapılabilir kanaatindeyim
Kangal'da bir grup, askere gitmek için dilekçe verdi Kangal'da bir grup, askere gitmek için dilekçe verdi
BMGK, İdlib'i görüşmek için acil toplantı yapacak BMGK, İdlib'i görüşmek için acil toplantı yapacak
Tır kazasında baba kurutuldu oğlu öldü Tır kazasında baba kurutuldu oğlu öldü
Sınırda asker sevkıyat, helikopter ve ambulans hareketliliği Sınırda asker sevkıyat, helikopter ve ambulans hareketliliği
50 gün sonra düğünü vardı: Şehit ateşi Sancaktepe’ye düştü 50 gün sonra düğünü vardı: Şehit ateşi Sancaktepe’ye düştü
Türk ve Rus heyetlerin görüşmesi sona erdi Türk ve Rus heyetlerin görüşmesi sona erdi
İdlib Kahramanı Batuhan Tank'ın dedesi de 43 yıl önce şehit olmuş İdlib Kahramanı Batuhan Tank'ın dedesi de 43 yıl önce şehit olmuş
Şehitlere saygı, hain saldırıya tepki yürüyüşü yapıldı Şehitlere saygı, hain saldırıya tepki yürüyüşü yapıldı
İdlibliler, şehit Türk askerleri için gıyabi cenaze namazı kıldı İdlibliler, şehit Türk askerleri için gıyabi cenaze namazı kıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

28 Şubat 2020 Cuma 22:00:11 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 22:44:41

Başkan Erdoğan Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

Başkan Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Bulgaristan Başbakanı Borisov ve Macaristan Başbakanı Orban ile telefonda görüştü. Görüşmelerde İdlib ve Suriye'deki son gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.

Erdoğan, görüşmede Suriye krizinde çözüm için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

ERDOĞAN İLE BORİSOV GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İdlib ve Suriye'deki son gelişmelerin bölgeye muhtemel etkileri ve iş birliği yapılabilecek adımlar ele alındı.

ERDOĞAN İLE ORBAN BÖLGESEL KONULARI ELE ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İdlib'deki gelişmeler, Suriye meselesi ve diğer bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER