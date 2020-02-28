Başkan Erdoğan Bulgaristan Başbakanı Borisov ile görüştü

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü.

Erdoğan, görüşmede Suriye krizinde çözüm için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.

ERDOĞAN İLE BORİSOV GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ



Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile telefonda görüştü.

Görüşmede, İdlib ve Suriye'deki son gelişmelerin bölgeye muhtemel etkileri ve iş birliği yapılabilecek adımlar ele alındı.

ERDOĞAN İLE ORBAN BÖLGESEL KONULARI ELE ALDI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İdlib'deki gelişmeler, Suriye meselesi ve diğer bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.

AA