Başkan Erdoğan: Bu sözü söyleyecek kadar ihanet içindeler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye ayırmacı perspektifle hareket etmiyor. Biz sadece kendi vatandaşımızın güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz. Suriye'de 8 yıldır devam eden iç savaştan en çok etkilenen ülke Türkiye'dir." dedi.

Erdoğan, "Kamışlı'da terör örgütlerinin dünyadaki koruyuculuğunu üstlenenler, DEAŞ'ı koruduğumuzu öne sürecek kadar ihanet içindeler. Biz sadece vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Öte yandan Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Başkanı Milorad Dodik, Konsey üyeleri Şefik Caferoviç ve Zeljko Komşiç ile görüştü.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Binası'nda basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da hazır bulundu.

Öte yandan Erdoğan, görüşme öncesinde Irmak Oteli ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Bosna Hersek Halk Meclisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç de eşlik etti.

Başkan Erdoğan'ın toplantıda notlar alması dikkat çekti.