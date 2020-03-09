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09 Mart 2020 Pazartesi 18:38:09 | Son Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 18:58:21

Başkan Erdoğan, gurbetçileri koronavirüs hakkında tedbirli olmaları için uyardı

Başkan Erdoğan, Brüksel'de kendisini karşılayan vatandaşlara seslendi. Başkan Erdoğan, gurbetçileri koronavirüs hakkında tedbirli olmaları için uyardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi ve Avrupa Birliği Komisyonu başkanları ile mülteci zirvesi gerçekleştirmek ve NATO Genel Sekreteri ile görüşmek üzere Brüksel’e geldi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Brüksel'de kendini bekleyen vatandaşlara seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Biliyorsunuz şu anda görüşmelerimiz var ve bu görüşmeleri yapmak suretiyle inşallah Avrupa - Türkiye arasındaki ilişkileri çok daha güçlü noktalara taşıyalım istiyoruz." ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BRÜKSEL TEMASLARI

Türkiye’nin özellikle İdlib’te mülteci baskısının artması üzerine Yunanistan sınırlarını açma ve mültecilerin Avrupa’ya gidişinin engellenmeme kararının ardından Erdoğan görüşmelerinde mülteci konusunu ele alacak.

Başkan Erdoğan’ın, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ile gerçekleştireceği kritik zirve Türkiye saati ile 20:00’de başlayacak.

Görüşmede 18 Mart 2016 tarihli geri kabul ve vize serbestisini de içeren anlaşma da detaylı ele alınacak.

BAŞKAN ERDOĞAN'A BÜRÜKSEL'DE SEVGİ GÖSTERİSİ

Başkan Erdoğan bu zirve öncesi ilk olarak Türkiye’nin AB Daimi Temsilciliği’nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i kabul edecek. Bu görüşme ise Türkiye saati ile 18:30’da başlayacak.

Başkan Erdoğan bu görüşmeler öncesi kurmaylarıyla toplantılar düzenliyor.

Brüksel heyetinde Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Balkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı eşlik ediyor.

VATANDAŞLAR KARŞILADI

Erdoğan'ın AB Daimi Temsilciliğine gelişinde yaklaşık 150 kişi Türk bayrakları ile bekliyor. Erdoğan'ı bekleyen vatandaşlar "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atıyor.

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