20 Ekim 2019 Pazar 16:27:38 | Son Güncelleme: 20 Ekim 2019 Pazar 16:28:27
Başkan Erdoğan Boris Johnson ile bir telefonda görüştü
Başkan Erdoğan, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi.
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