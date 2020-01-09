Başkan Erdoğan, bombalı araç saldırısında şehit düşen 4 askerin ailesine başsağlığı diledi

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, saldırıda şehit olan Astsubay Çavuş Sinan Köse, Uzman Çavuş Erol Yanık, Uzman Çavuş Fatih Akbulut ve Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.