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09 Ocak 2020 Perşembe 13:46:57 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 13:50:15

Başkan Erdoğan, bombalı araç saldırısında şehit düşen 4 askerin ailesine başsağlığı diledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı kapsamında PKK/PYD'li teröristler tarafından düzenlenen bombalı araç saldırısından şehit olan 4 askerimizin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, saldırıda şehit olan Astsubay Çavuş Sinan Köse, Uzman Çavuş Erol Yanık, Uzman Çavuş Fatih Akbulut ve Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

 

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