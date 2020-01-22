Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daha önce AK Partili belediye başkanları ve il başkanlarının çalışmalarını bizzat takip edeceğini söylemesinin ardından, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı, belediye başkanlarını “Akıllı Yerel Yönetimler Bilgi Sistemi” ile takibe aldı. Bu kapsamda dijital ortamda kurulan takip sistemine belediye başkanları yaptıkları faaliyetleri ve vaatleri giriyor. Sistemden belediyede kaç personel çalıştırıldığı, İller Bankasından gelen paranın ne kadarını personele ne kadarını hizmete ayrıldığı, belediyenin borçlanma bilgileri, altyapı giderlerine ne kadar bütçe ayırdığı da görülebiliyor.

AKSAYAN PROJEYE UYARI

Sistem, vaatleri bire bir takip ediyor. Eğer belediye başkanı vadettiği projeyi belirlediği zamanda bitirmezse sistem uyarı veriyor ve belediye başkanı Genel Merkez tarafından ikaz ediliyor. Genel Merkez, başkanı arayarak projenin neden yavaş gittiğini sorarken; bunun bir an önce bitirilmesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

YERİNDE DENETİM

Sistemin yanı sıra Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcıları da sahada başkanları denetliyor. Denetimler sırasında aksaklıklar görüldüğünde başkan yerinde uyarılıyor. Tüm bu adımları sadece Genel Merkezin değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da sistem üzerinden takip ettiği öğrenildi. Program sayesinde başkanlara online karne de verilecek. Ancak başkanlar sistem üzerinden bu karneleri ve başarı ortalamaların göremeyecek. Bilgiler Genel Merkezde tutulacak.

(Türkiye Gazetesi)