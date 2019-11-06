Başkan Erdoğan, 'Bizi aldatamazsınız' demişti... Çekilme yok

  • Bist 100
    100581
  • Dolar
    5,7648
  • Euro
    6,3896
  • Altın
    275,8270
İstanbul
15 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Bağdadi’nin yanından kurtarılan Yezidi kız aylarca tecavüze uğradı Bağdadi’nin yanından kurtarılan Yezidi kız aylarca tecavüze uğradı
FETÖ tutuklu yakınlarına dolar kuru üzerinden yardım yapılmış! FETÖ tutuklu yakınlarına dolar kuru üzerinden yardım yapılmış!
Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen bölgede askeri mahkeme kuruldu Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen bölgede askeri mahkeme kuruldu
Mitolojik sembollü VİP uyuşturucu yakalandı Mitolojik sembollü VİP uyuşturucu yakalandı
Macron aşırı sağa kayıyor! Fransa'ya çalışmaya gidecek yabancı işçiler için ilk kez kota uygulanacak Macron aşırı sağa kayıyor! Fransa'ya çalışmaya gidecek yabancı işçiler için ilk kez kota uygulanacak
Ispanak vakası sonrası ortaya çıktı! Türkiye'deki yabancı otların bölge bölge sayısı Ispanak vakası sonrası ortaya çıktı! Türkiye'deki yabancı otların bölge bölge sayısı
BM: ABD’nin çekilmesi bekleniyordu BM: ABD’nin çekilmesi bekleniyordu
107 yaşında süt diş çıkarttı! Emine nine uzun yaşamanın formülünü açıkladı! 107 yaşında süt diş çıkarttı! Emine nine uzun yaşamanın formülünü açıkladı!
Eski Boeing çalışanından şok iddia: Arızalı! Eski Boeing çalışanından şok iddia: Arızalı!
Galatasaray 3 milyon vermemişti, şimdi 100 milyon Euro! Galatasaray 3 milyon vermemişti, şimdi 100 milyon Euro!
Mahkeme başkanından, Adnan Oktar'ın veliahtı Merve Büyükbayrak'a dikkat çeken soru: Neden Adnan Hoca diyorsunuz? Mahkeme başkanından, Adnan Oktar'ın veliahtı Merve Büyükbayrak'a dikkat çeken soru: Neden Adnan Hoca diyorsunuz?
Beşiktaş Domagoj Vida'nın bonservisini belirledi Beşiktaş Domagoj Vida'nın bonservisini belirledi
Dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu Dünyanın en çok kazanan 10 sporcusu
İşçilerden CHP'ye tepki: PKK’lıları işe almak için mi bizi attınız? İşçilerden CHP'ye tepki: PKK’lıları işe almak için mi bizi attınız?
Rusya'da yerli yazılımsız telefon ve bilgisayarlara yasak geliyor Rusya'da yerli yazılımsız telefon ve bilgisayarlara yasak geliyor
Trump'ın azil sürecinde flaş gelişme: Üst düzey bir Amerikalı diplomat ifadesini değiştirdi Trump'ın azil sürecinde flaş gelişme: Üst düzey bir Amerikalı diplomat ifadesini değiştirdi
Trump'ın başı azil soruşturması nedeniyle dertte: İfadesini değiştirdi Trump'ın başı azil soruşturması nedeniyle dertte: İfadesini değiştirdi
Süper Lig yabancı futbolcu transferinde Avrupa'nın tepesinde Süper Lig yabancı futbolcu transferinde Avrupa'nın tepesinde
Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Trafiğe çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! Trafiğe çıkacaklar dikkat!
Avrupa'ya giden TIR'A operasyon: Gizli bölmede 102 kilo eroin ele geçirildi Avrupa'ya giden TIR'A operasyon: Gizli bölmede 102 kilo eroin ele geçirildi
4 kardeşin şüpheli ölümü... Alışveriş yaptıkları bakkal konuştu 4 kardeşin şüpheli ölümü... Alışveriş yaptıkları bakkal konuştu
AP’nin yeni raportörü Amor'dan flaş Türkiye açıklaması AP’nin yeni raportörü Amor'dan flaş Türkiye açıklaması
Emre Belözoğlu: 'Dışarıda da sakin biri değilim' Emre Belözoğlu: 'Dışarıda da sakin biri değilim'
Dilencinin servetini duyanlar şaşkına döndü! Gerçek sorguda ortaya çıktı Dilencinin servetini duyanlar şaşkına döndü! Gerçek sorguda ortaya çıktı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Kasım 2019 Çarşamba 09:01:55 | Son Güncelleme: 06 Kasım 2019 Çarşamba 09:07:41

Başkan Erdoğan, 'Bizi aldatamazsınız' demişti... Çekilme yok

Türk ve Rus ordusu Soçi Mutabakatı kapsamında Suriye’nin kuzeyinde dün ikinci devriyesini attı. Rusların PKK çekildi açıklamasının aksine teröristler halen güvenli bölgede bulunuyor. PKK’lılar, Kamışlı’da bazı noktalarda üniformalarıyla faaliyetlerini sürdürürkan M4 karayolunun kontrolü için stratejik bir konumda olan Tel Temr kasabasına da yığınak yapıyor. Başkan Erdoğan dünkü grup toplantısı konuşmasında, "Bizi 'Teröristleri buradan çıkardık, buralar teröristlerden arındırıldı.' laflarıyla aldatamazlar. Buralar teröristlerden arındırılmış değil." ifadelerini kullandı

Türk ve Rus ordusu Soçi Mutabakatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde dün ikinci devriyesini attı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Suriye'ye giren 4 zırhlı araçlık Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyu içeride Rus askeri konvoyuyla buluştu. TSK ve Rus unsurları, Ayn el-Arab'ın doğusu ile Tel Abyad'ın batısı arasında devriye attı. 12:20'de başlayan ve 73 kilometrelik bir hattı kapsayan devriyeye iki taraftan 50 asker katıldı.

SİLAHLARI TOPLANMADI

Sahadaki devriyelerin ardından Rus makamları teröristlerin çekildiğini iddia etti. Ancak yerel kaynaklara göre terör örgütü hâlâ güvenli bölge ilan edilen alanda bulunuyor. Kamışlı'daki bazı noktalarda kendi üniformalarıyla faaliyetini devam eden teröristler, M4 karayolunun kontrolü için stratejik bir konumda olan Tel Temr kasabasında yığınak yapmaya devam ediyor. Terör örgütü kasabada TSK ve SMO'ya karşı ağır silahlar, çoklu roket atar sistemleriyle saldırılarda bulunuyor. Özellikle 'SDG' çatısı altında bulunan Hristiyanların oluşturduğu birlikler cephede ön saflara sürülüyor.

SALDIRILARI ARTIRDILAR

Dün devriye atılan Ayn el-Arab'da rejim üniformalarıyla varlığını sürdüren terör örgütü PKK/YPG, Fırat'ın batısındaki Münbiç ve Tel Rıfat'ta da olduğu gibi duruyor. Teröristlerin, Rusya ile varılan mutabakat kapsamında bu şehirlerden de çekilmesi gerekiyordu. Ancak SMO kaynaklarına göre çekilme olmadığı gibi SMO'nun kontrolü altındaki Fırat Kalkası bölgesine düzenlenen saldırıların dozu da giderek artıyor.

MÜNBİÇ-TEL RIFAT AYAKTA

Soçi mutabakatı ile yıllar önce terk ettikleri evlerine dönme umutları yeşeren Tel Rıfat ve Münbiç halkı da bugünlerde hayal kırıklığı yaşıyor. Bir süredir rejim ve PKK karşıtı gösterilerini sürdüren Tel Rıfatlılar önceki gün bir Türk heyetle bir araya geldi. Heyettekiler görüşmede terör örgütünün çekilmek yerine saldırıları artırdığına dikkat çekti. Soçi'de varılan mutabakata ilişkin bilgiler veren Türk heyeti ise Ankara'nın Münbiç ve Tel Rıfat konusunda Rusya ile görüşmelere devam edileceğini belirtti. Bu şehirlerin idare ve denetimi ile ilgili kesin bir karar olmadığı ifade edildi.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Belirlenen güvenli bölge sınırları içinde halen teröristlerin bulunduğunu belirten Erdoğan, “Buralar arındırıldı laflarıyla bizi aldatamazsınız” dedi. 

AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, belirledikleri güvenli bölge sınırları içinde halen teröristlerin bulunduğunu belirterek, “Bizi 'Teröristleri buradan çıkardık, buralar teröristlerden arındırıldı.' laflarıyla aldatamazlar. Buralar teröristlerden arındırılmış değil. Ne Tel Rıfat'ta ne de Münbiç'te halen teröristler oralardan çıkarılmış değil. Aynı şekilde Resulayn'ın doğusunda, güneyde yine teröristlerden bu bölgeler arındırılmış değil” dedi. 

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ