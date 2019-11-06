Başkan Erdoğan, 'Bizi aldatamazsınız' demişti... Çekilme yok

Türk ve Rus ordusu Soçi Mutabakatı kapsamında Suriye'nin kuzeyinde dün ikinci devriyesini attı. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinden Suriye'ye giren 4 zırhlı araçlık Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyu içeride Rus askeri konvoyuyla buluştu. TSK ve Rus unsurları, Ayn el-Arab'ın doğusu ile Tel Abyad'ın batısı arasında devriye attı. 12:20'de başlayan ve 73 kilometrelik bir hattı kapsayan devriyeye iki taraftan 50 asker katıldı.

SİLAHLARI TOPLANMADI

Sahadaki devriyelerin ardından Rus makamları teröristlerin çekildiğini iddia etti. Ancak yerel kaynaklara göre terör örgütü hâlâ güvenli bölge ilan edilen alanda bulunuyor. Kamışlı'daki bazı noktalarda kendi üniformalarıyla faaliyetini devam eden teröristler, M4 karayolunun kontrolü için stratejik bir konumda olan Tel Temr kasabasında yığınak yapmaya devam ediyor. Terör örgütü kasabada TSK ve SMO'ya karşı ağır silahlar, çoklu roket atar sistemleriyle saldırılarda bulunuyor. Özellikle 'SDG' çatısı altında bulunan Hristiyanların oluşturduğu birlikler cephede ön saflara sürülüyor.

SALDIRILARI ARTIRDILAR

Dün devriye atılan Ayn el-Arab'da rejim üniformalarıyla varlığını sürdüren terör örgütü PKK/YPG, Fırat'ın batısındaki Münbiç ve Tel Rıfat'ta da olduğu gibi duruyor. Teröristlerin, Rusya ile varılan mutabakat kapsamında bu şehirlerden de çekilmesi gerekiyordu. Ancak SMO kaynaklarına göre çekilme olmadığı gibi SMO'nun kontrolü altındaki Fırat Kalkası bölgesine düzenlenen saldırıların dozu da giderek artıyor.

MÜNBİÇ-TEL RIFAT AYAKTA

Soçi mutabakatı ile yıllar önce terk ettikleri evlerine dönme umutları yeşeren Tel Rıfat ve Münbiç halkı da bugünlerde hayal kırıklığı yaşıyor. Bir süredir rejim ve PKK karşıtı gösterilerini sürdüren Tel Rıfatlılar önceki gün bir Türk heyetle bir araya geldi. Heyettekiler görüşmede terör örgütünün çekilmek yerine saldırıları artırdığına dikkat çekti. Soçi'de varılan mutabakata ilişkin bilgiler veren Türk heyeti ise Ankara'nın Münbiç ve Tel Rıfat konusunda Rusya ile görüşmelere devam edileceğini belirtti. Bu şehirlerin idare ve denetimi ile ilgili kesin bir karar olmadığı ifade edildi.

BAŞKAN ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Belirlenen güvenli bölge sınırları içinde halen teröristlerin bulunduğunu belirten Erdoğan, “Buralar arındırıldı laflarıyla bizi aldatamazsınız” dedi.

AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, belirledikleri güvenli bölge sınırları içinde halen teröristlerin bulunduğunu belirterek, “Bizi 'Teröristleri buradan çıkardık, buralar teröristlerden arındırıldı.' laflarıyla aldatamazlar. Buralar teröristlerden arındırılmış değil. Ne Tel Rıfat'ta ne de Münbiç'te halen teröristler oralardan çıkarılmış değil. Aynı şekilde Resulayn'ın doğusunda, güneyde yine teröristlerden bu bölgeler arındırılmış değil” dedi.