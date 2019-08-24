  • Bist 100
    97149
  • Dolar
    5,7635
  • Euro
    6,4297
  • Altın
    279,1970
İstanbul
23 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
CENTCOM'a göre YPG/PKK siper yıkıyor CENTCOM'a göre YPG/PKK siper yıkıyor
Moro Müslümanlarının yeni bayrağı kabul edildi Moro Müslümanlarının yeni bayrağı kabul edildi
Başkan Erdoğan: Biz tek vazifemizi Hakk'a ve halka hizmet olarak görüyoruz Başkan Erdoğan: Biz tek vazifemizi Hakk'a ve halka hizmet olarak görüyoruz
Üçlü görüşme tehlikeli bir oyun Üçlü görüşme tehlikeli bir oyun
Başkan Erdoğan: Yeter ki Türkiye ayakta kalsın Başkan Erdoğan: Yeter ki Türkiye ayakta kalsın
Özgecan Aslan'ın kuzeniydi! Öldürüp kıyma makinesiyle parçaladı... Özgecan Aslan'ın kuzeniydi! Öldürüp kıyma makinesiyle parçaladı...
Yanal’ın planı hazır! Başakşehir-Fenerbahçe muhtemel 11’ler Yanal’ın planı hazır! Başakşehir-Fenerbahçe muhtemel 11’ler
'Kolay bir seçim oldu' 'Kolay bir seçim oldu'
Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 'Malazgirt' bereketi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda 'Malazgirt' bereketi
Uruguay Devlet Başkanı Vazquez'in kanser olduğu anlaşıldı Uruguay Devlet Başkanı Vazquez'in kanser olduğu anlaşıldı
Abdullah Avcı: Bugün parça parça iyi oynadık Abdullah Avcı: Bugün parça parça iyi oynadık
N'Koudou: 2 gün sonra böyle bir atmosferi yaşadım N'Koudou: 2 gün sonra böyle bir atmosferi yaşadım
Devlet Tiyatroları yeni sezona hazır Devlet Tiyatroları yeni sezona hazır
'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminden yeni tanıtım 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminden yeni tanıtım
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı göreve başladı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı göreve başladı
ABD'de eski F-16 sivil satışa çıkarıldı ABD'de eski F-16 sivil satışa çıkarıldı
Irak'ın Babil kentinde patlama Irak'ın Babil kentinde patlama
Sevgilisini döverken utanmadı, gazetecileri görünce başını önüne eğdi Sevgilisini döverken utanmadı, gazetecileri görünce başını önüne eğdi
HDP binasında yakalanan terör şüphelisi tutuklandı HDP binasında yakalanan terör şüphelisi tutuklandı
Emine Bulut cinayetinde görüntüleri çeken kişi gözaltına alındı Emine Bulut cinayetinde görüntüleri çeken kişi gözaltına alındı
Yasa dışı bahis uyuşturucu batağı gibi; Tuzağa düşen mağdur anlattı Yasa dışı bahis uyuşturucu batağı gibi; Tuzağa düşen mağdur anlattı
Başkan Erdoğan: Şehit yavrularımızın ailelerini kapı önüne koyanları kapı önüne koyarız Başkan Erdoğan: Şehit yavrularımızın ailelerini kapı önüne koyanları kapı önüne koyarız
Emine Bulut cinayetiyle ilgili yeni gelişme! İddianamenin detayları belli oldu Emine Bulut cinayetiyle ilgili yeni gelişme! İddianamenin detayları belli oldu
Galatasaray'ın yeni forma sponsoru belli oldu Galatasaray'ın yeni forma sponsoru belli oldu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Ağustos 2019 Cumartesi 00:05:00 | Son Güncelleme: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 00:06:16

Başkan Erdoğan: Biz tek vazifemizi Hakk'a ve halka hizmet olarak görüyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Sakarya Serdivan İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen programa telefonla bağlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz tek vazifemizi Hakk'a ve halka hizmet olarak görüyoruz. Bu dava AK Parti'nin 18 yılının çok ötesinde bir davadır. Biz sadece medeniyetimizi ve ecdadımızın kadim Hakk'a ve halka hizmet davasının bugünkü temsilcileri olmaya talibiz." dedi.

Bağlar Caddesi'ndeki Serdivan İlçe Başkanlığı önünde hazırlanan etkinliğe Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'ı arayarak bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partinin kurulduğundan bugüne kadar tüm kademelerde çalışan, bu işe gönül veren hizmet eden katkı sağlayan görev yapan ve partiye oy verenlere şükranlarını sundu.

Her yıl dönümünün önemli olduğunu ancak 18. yıl dönümünün ayrıca önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Bu yaş hukukumuzda bireylerin, siyasi, ekonomik ve sosyal anlamda güçlerini ispat edişlerinin ispatıdır. Geride bıraktığımız 18 yılın ardından partimiz artık gerek yetiştirdiği kadrolarla yeni bir safhaya geçmişti. Bugün yine gençlik kollarının kapısından içeri giren üniversiteli gençlerimiz de bayrak yarışında inşallah aynı görevi devir alacaklardır. Ana kademede, kadın kollarımızda, belde, ilçe ve il teşkilatlarımızda görev alan arkadaşlarımızın pek çoğuyla aynı ya da farklı görevlerde yol yürümeye devam ediyoruz. Sizlere de bu akşam gösterdiğiniz ilgi alaka sebebiyle özellikle teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan AK Parti'nin organik bir parti olduğuna işaret ederek şöyle devam etti:

"Gözleri ve gönülleri başka yerlerde olanların AK Parti çatısı altından çıktığında başarısızlığa mahkum olmasının sebebi işte budur. Biz tek vazifemizi Hakk'a ve halka hizmet olarak görüyoruz. Bu dava AK Partinin 18 yılının çok ötesinde bir davadır. Biz sadece medeniyetimizi ve ecdadımızın kadim Hakk'a ve halka hizmet davasının bugünkü temsilcileri olmaya talibiz."

Erdoğan Rabia işaretini anımsatarak, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışla yola devam edeceklerini belirterek "Onun için de bütün oynanan oyunlara kulağımız kapalı olacak ve yolumuza da aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Sizleri en kalbi duygularla selamlarken, ülkemizin ve milletimizin bekası için canını ortaya koymaktan ve daha büyük bedelleri ödemekten de asla çekinmeyeceğiz. Yeter ki bu millet ayakta kalsın, yeter ki bu millet namerde muhtaç olmasın. Yeter ki gözünü ve gönlünü bu ülkeye dikmiş yüzlerce milyon kardeşimizin umudu sönmesin." dedi.

Başkan Erdoğan, konuşmasının sonunda Sakaryalıları selamladı.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar da ilçe sakinlerinin selamlarını ileterek "18. kuruluş yıl dönümümüz kutlu olsun. Yanınızdayız, sonuna kadar emrinizdeyiz Sayın Cumhurbaşkanım." dedi.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ