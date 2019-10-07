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07 Ekim 2019 Pazartesi 16:33:48 | Son Güncelleme: 07 Ekim 2019 Pazartesi 16:51:00

Başkan Erdoğan Belgrad'da konuşuyor

Başkan Erdoğan ve Vuciç ortak basın toplantısı düzenliyor

 

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Değerli basın mensupları bugün burada 9 anlaşma imzalandı. Bunlar toplantımızın ne denli verimli olduğunu da gösteriyor. 2 sene sonra Sırbistan'a gerçekleştirdiğim ziyaretten memnuniyet duyuyorum. İkili ilişkilerimiz için yeni hedefler belirledik. Bizim Sırbistan'da aramızdaki ilişkileri siyasi, ticari, ekonomik, savunma gibi alanlarda geliştirmenin de gayreti içerisinde olacağız.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Değerli basın mensupları bugün burada sizlerin de riyasetinde 9 anlaşma imzalandı. Bunlar toplantımızın ne denli verimli olduğunu da gösteriyor. 2 sene sonra Sırbistan'a gerçekleştirdiğim ziyaretten memnuniyet duyuyorum.

İkili ilişkilerimiz için yeni hedefler belirledik. Bizim Sırbistan'da aramızdaki ilişkileri siyasi, ticari, ekonomik, savunma gibi alanlarda geliştirmenin de gayreti içerisinde olacağız.

İŞ BİRLİĞİMİZ MÜKEMMEL BİR SEVİYEYE ULAŞMIŞTIR

İş birliğimiz mükemmel bir seviyeye ulaşmıştır. İş adamlarımızın Sırbistan'ın çok farklı bölgelerinde iş imkanları oluşturan yatırımları mevcut. İş adamlarımızı teşvik ediyor ve bu yatırımlarını devam ettirmelerini istiyorum. 6 fabrikamızın açılışını gerçekleştireceğiz, 1 fabrikamızın da temelini atacağız.

TİCARET HACMİMİZ 1.2 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

Ticaret hacmimiz 1.2 milyar dolara yükseldi. Yenilenen ticaret anlaşmamız kısa süre önce yürürlüğe girdi. Bu çalışmalar kısa vadede 2 uzun vadede 5 milyar dolar hedefimize ulaşmamızda yardımcı olacaktır.

TÜRKİYE MAARİF VAKFI SIRBİSTAN'DA OKUL AÇMA ÇALIŞMALARINA BAŞLAMIŞTIR

Türkiye Maarif Vakfı Sırbistan'da okul açma çalışmalarına başlamıştır. Bu yaz ilk defa Türk polisi Sırbistan sınır kapılarında görev yaptılar.

Sırbistan tarafı ülkemizin Yenipazar'a başkonsolosluk açma talebine olumlu cevap verdi ve ben Sayın Başkana ve heyetine şahsım, milletim ve Yenipazarlılar adına çok çok teşekkür ediyorum.

OTOYOL PROJESİNİ BAŞLATACAĞIZ

Türkiye Sırbistan ve Bosna Hersek 3'lü Zirvesi'ni yarın gerçekleştiriyoruz. Otoyol projesini başlatıyoruz. Böylece gönülleri birbirine kavuşturan yeni bir dostluk ve barış köprüsü inşa edeceğiz.

Her şeyden önce adeta Balkanlar'ın köşe taşları, temel taşları ve Balkanlar'ın bu temel taşlarını birbirleriyle dayanışma içinde olması, barışın teminatı olması inanıyorum ki tüm Balkanlar'da yaşayanları olumlu istikamette etkileyecektir. İnsanlık için kavga değil insanlık için barış lazım.

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