Beştepe'deki koronavirüs toplantısı sona erdi. Alınan kararlar açıklandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantı sona erdi.

Salgına ilişkin son gelişmeler ve alınacak tedbirlerin görüşüldüğü toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.

Beştepe’deki Koronavirüs Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın basınm mensuplarının karşısına gçerek önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak tedbirlere ilişkin toplantının ardından yaptığı açıklamada, ilk, orta ve liselerin 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edileceğini söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Kalın, "Vatandaşlarımızın aktif rol oynamaları, rehavete ve paniğe kapılmadan yapılan resmi açıklamaları dinlemek ve tavsiyeleri titiz bir şekilde uygulamak suretiyle bu süreci atlatmamız büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTELER 3 HAFTA TATİL

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, açıklamasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında üniversitelerin de 16 Mart tarihinden itibaren 3 hafta süreyle tatil edileceğini kaydetti.

SPOR MÜSABAKALARI SEYİRCİSİZ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, spor müsabakalarının da nisan ayı sonuna kadar koronavirüs tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanmasına karar verildiğini söyledi. Ayrıca kamu görevlilerinin yurt dışına çıkışının da izne tabi olacağını belirtti.

ALINAN TEDBİRLERİN ETKİLİ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ

Bu süreci, el birliğiyle ne rehavete ne de paniğe kapılmadan, inşallah birlikte atlatma imkan ve kabiliyetine sahibiz." diyen Kalın, "Dünyadaki tabloya baktığınızda Türkiye'de alınan tedbirlerin etkili olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Sözcü Kalın, koronavirüs tespit edilen hasta ile ilgili, "Bu kişinin sağlık durumu iyi, karantinaya alınan kişilerle ilgili de sorun söz konusu değil." açıklamasında bulundu.

SORULAR VE CEVAPLAR

Çocuklarımız evlerinde olacak. Evden eğitim suretiyle internet ve televizyondan eğitim alacaklar. Bu süreç de 1 hafta olarak planlandı.

Kültür ve Turizm Bakanımız bununla ilgili değerlendirmeleri yaptıktan sonra konser ve etkinliklerle ilgili olarak açıklama yapacaklar.

Bu kişinin sağlık durumu iyi. Etrafında onunla birlikte karantinaya alınan kişilerde sözkonusu bir problem yok. Bu karantinanın da tedavi sürecinin de netice vermesini bekliyoruz. İtalya'dan tahliye planımız şu anda yok. Vatandaşlarımızın orada kendilerini koruma altına son derece önemli, ama Türkiye'ye gelmeleri durumunda Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerini dinlemeleri son derece önem arz ediyor.

Kreş ve gündüz bakımevleri konusu gündeme gelmedi. Burada ebeveynlerin tercihte bulunmaları sözkonusu olacak. Kendilerinin inisiyatif alarak bu yönde adım atmalarını tavsiye ediyoruz.

Şu an itibarıyla tek vaka var. Sağlık Bakanımız toplantıda bilgi verdiler.

Cumhurbaşkanımızın da yurt dışı programlarını bir müddet erteliyoruz.

Şu an itibarıyla tek vaka var. Sağlık Bakanımız toplantıda bilgi verdiler.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN YURT DIŞI ZİYARETLERİ ERTELENDİ

Cumhurbaşkanımızın da yurt dışı programlarını bir müddet erteliyoruz.

Dersaneler yönünde tavsiyemiz onların okullarla ve üniversitelerle ilgili ara verme, tehir etme takvimine kendilerini uydurmalarıdır.

16 Mart itibarıyle ilk orta öğretim tatile giriyor. 23 Mart itibarıyle öğrencilerimiz evlerinden eğitimlerini almaya devam edecekler. Milli Eğitim Bakanlığımız bununla ilgili televizyon, internet eğitim altyapısı hazırladı. Bunlar ailelerle paylaşılacak.

Göreceksiniz detaylarına baktık, çok başarılı bir yöntem. Dünyada ilk defa uygulanacak. Çok başarılı bir süreç yönetimi olduğunu düşünüyoruz. Salı günü İstanbul'da sayın Merkel ve Macron'la zirve toplantısı olacak.

Şu anda Spor Bakanımız da toplantıdaydı. Kendisi de Futbol Federasyonu ve ilgililerle görüşecek. Bu hafta sonu itibarıyle başlaması önem arzediyor.

Üniversitelerde idari kadrolarla ilgili şu anda planlama yok. YÖK tasarrufunda planlanacak. Kendileri de karar verebilirler. Öğretmenlerimizle ilgili Milli Eğitim Bakanlığımız bir açıklama yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında tüm bakanların katıldığı corona virüs toplantısı sona erdi. Türkiye'nin corona virüs tedbirleri masaya yatırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, korona virüs ile ilgili gelinen son nokta ve alınacak tedbirlere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinin de katıldığı toplantıya başkanlık etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, YÖK Başkanı Yekta Saraç, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve bürokratlar katıldı.

AA