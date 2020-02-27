27 Şubat 2020 Perşembe 23:50:38 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 00:17:13
Başkan Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarıyla bir güvenlik toplantısı yapmıştır. 2 saat önce başlayan toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilmiştir." ifadesine yer verildi.
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