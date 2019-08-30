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30 Ağustos 2019 Cuma 14:22:08 | Son Güncelleme: 30 Ağustos 2019 Cuma 15:27:35

Başkan Erdoğan trenden inenlere seslendi: Bagajlarında ne varsa döksünler

Basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan yeni parti iddialarına ilişkin olarak 'Kimin bagajında ne varsa ortaya döksün' dedi. İdam tartışmalarına da değinen Başkan Erdoğan 'Bana bu konuda düzenleme gelirse hemen imzalarım, vicdanım rahat' ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan "İdlib'de 9 ve 10 nolu gözlem kulelerimize bazı tacizler olmuştu. Sayın Putin'le yaptığımız görüşme sonrası gerekli uyarılar yapıldı." dedi. Emine Bulut katliamı sonrası yeniden tartışma konusu olan idamla ilgili de konuşan Erdoğan 'Bu düzenleme önüme gelirse ben imzalarım vicdanım rahat' ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

İDLİB'DEKİ GELİŞMELER

Özellikle İdlib'le ilgili gelişmelerde bizim istediğimiz noktadadır dersek yalan olur. Zira İdlib'de 600 bin civarında insan öldürüldü. Bunun dışında 1 milyonu aşkın göçmen var. İzlediğiniz gibi tüm personelimiz, tanklarımız, toplarımız orada. 12 gözlem kulemiz zaten teyakkuz halinde. 9 no'lu, 10 no'lu kulelerimize bazı tacizler olmuştur. Putin'le yaptığımız görüşmeler sonunda gerekli uyarılar yapıldı. Trump'la Münbiç konusunu ele aldık. 20 mil konusunda ABD'li heyetin bunu daraltma gibi bir durumu oldu. Geçici de olsa belli bir mutabakat sağlandı. Bir BM Genel Kurulu var. Orada da Sayın Trump ile bir araya geleceğiz. Bu arada onların heyetleriyle, bizim heyetlerimiz arasındaki görüşme devam ediyor. Bu süreci Cenevre'den önce çok daha önce tamamlayalım.

ABD F-35 TUTUMUNU SÜRDÜRÜRSE BAŞIMIZIN ÇARESİNE BAKARIZ

Birbirlerine göre farklı özellikleri var. ABD şu andaki tutumunu devam ettirirse başımızın çaresine bakacağız. S57 mi F35 mi bunu masaya yatırılmasından öte, savunma sanayimiz, savunmaya yönelik ne gibi tedbirler alırız şu andaki tedbir paketlerimiz içerisindeki konulardır. Şartlar masaya yatırılarak ortak üretim, kredi planlamalarına göre adımlarımızı atacağız.

BAGAJLARINDA NE VARSA DÖKSÜNLER

Biz bunları geçmişte yaşadık. Partimizden grup kuracak şekilde ayrılıp esamesi okunmayanlar çıktı. CHP'nin içinde sığıntı durumuna düşenler oldu. Bunlar derdimiz değil. AK Parti olarak şu anda adeta bir tarih yazar konumdayız. AK Parti uluslararası boyuta çıkmış parti konumundadır. Bu arkadaşlar ne söyleyecekse söylesin, lafla tehdit olmaz. Döksünler eteklerindekini, bizim endişemiz yok. Biz eserlerimizle konuşuyoruz. Bu eserlerle yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonra da yolumuza devam ediyoruz. Bu haftasonu Konya'da, çarşamba Sivas'tayım. Biz laf değil, iş üretiyoruz.

İDAM ÖNÜME GELİRSE ONAYLARIM

Bu konuda Adalet Bakanlığı'nda gerekli çalışmaları yaptı. Parti içinde çalışmalarımız var. Eğer parlamento, dünya ne der demiyoruz, bu konuyla ilgili idam konusunda kararını verirse ben bunu onaylarım, hiç düşünmem. Vicdanım da rahattır. Yavrusunun gözleri önünde öldürülen bir anneyi ağırlaştırılmış müebbetle onun hakkı ödenmez.

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