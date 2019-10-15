15 Ekim 2019 Salı 10:41:07 | Son Güncelleme: 15 Ekim 2019 Salı 11:09:08
Başkan Erdoğan Azerbaycan'da Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.
Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Birliği Konseyi (Türk Konseyi) 7. Zirvesi için bulunduğu Azerbaycan'daki Fairmont Otel'de basına kapalı gerçekleşen görüşme, bir saat sürdü.
Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da hazır bulundu.
AA
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