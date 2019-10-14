Başkan Erdoğan: Terör örgütüyle savaş olmaz mücadele olur

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN AZERBAYCAN ZİYARETİ ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan ziyareti öncesi açıklamalarda bulunuyor. Barış Pınarı Harekatı sürerken, Suriye rejimi ile PKK/YPG'nin Münbiç için anlaştığı iddialarıyla ilgili konuşan Erdoğan, "Biz kararımızı uygulama aşamasındayız. Münbiç boşaltıldığında gerçek sahipleri girecek." dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

KARARIMIZI UYGULAMA AŞAMASINDAYIZ



Suriye ordusunun Münbiç ve Ayn El Arab'a döndüğü iddiası...



Birçok şu anda dedikodu var. Fakat özellikle büyükelçilik vasıtasıyla ve şu an itibariyle Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağı benziyor. Münbiç konusunda ise biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız. ABD ile Münbiç konusundaki karşılıklı mutabakatımız 90 gün içinde terör örgütleri Münbiç'i boşaltacaklardı. Seneyi devirdik ama Münbiç boşaltılmadı. Oranın gerçek sahipleri Arap kardeşlerimiz girecek. Bizim de bu konudaki yaklaşımımız onların oraya girmesi ve güvenliğini sağlamak.

AKSİ BİR GELİŞME YOK

ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi...



Olumlu bir yaklaşım. Aksi bir gelişme yok.

600'ÜN ÜZERİNDE HAVAN MERMİSİNE KÖR OLMALARI ANLAŞILABİLİR DEĞİL

Yabancı basın manipülasyonu...



Bu manipülasyonları sizler nasıl değerlendiriyorsanız, bizler de aynı şekilde değerlendiriyoruz. 600'ün üzerinde havan mermisine kör olmaları anlaşılabilir değil. Şu anda aynı taktiği içeride ve dışarıda uyguluyorlar. Gerçekleri karartmak mümkün değil. Şehitlerimiz var. Yaralı olanlar, evlerini boşaltanlar var.

Türk Konseyi 7. Zirvesi pek çok açıdan tarihe kayıt düşecektir.

- Türk dünyası içindeki dayanışmanın daha da pekişmesi bizler için bir iftihar vesilesidir.

- ("PKK/YPG ile Rejim anlaştı" iddiası) Büyükelçilik vasıtası ile şu an itibarıyla Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağı görülüyor. Münbiç konusunda biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız.

- Suriye'nin kuzeyinden ABD askerlerinin çekilmesi yaklaşımı olumlu bir yaklaşım.

- (Yabancı basının dezenformasyonları) İnanıyorum ki bu manipülasyonları nasıl değerlendiriyorsanız ben de aynı şekilde değerlendiriyorum. Bizim topraklarımıza atılan roketlere bunların kör olması anlaşılır değil bunlar ilk de değil. Bunların taktiği budur. Gerçekleri karartmak mümkün değil. Bunlar sahtekarlıklarını yapacaklar biz ise doğruyu anlatmaya gayret edeceğiz. İstedikleri kadar hedef saptırsınlar, halkımız gerçekleri görüyor.

- Merkel'le Boris Johnson ile görüştüm. Gerçekleri bilmediklerini gördüm. Dezenformasyonlara inandıklarını gördüm. Biz NATO müttefiki olan bir ülkeyiz. NATO'nun 5. maddesi var. Bunların bizim yanımızda yer alması lazım. Siz bir NATO üyesi müttefikinin yanında mı olacaksınız yoksa teröristlerin yanında mı olacaksınız. Yaptıkları şeylerin gayesi nedir anlamak mümkün değil. NATO üyesi ülkeler içerisinde halkı müslüman olan Türkiye acaba nedeni bu mu? Üye ülkelerin bir kısmının duruşu farklı. Belli şeyleri anlattıktan sonra Boris Johnson nasıl yardımcı olabilirim noktasına geldi.

- Terör örgütü ile savaş olmaz mücadele olur. Bu hassasiyetimizi de ortaya koyuyoruz. Şu anda Ayn El Arab ve Münbiç olayı bir taraftan devam ediyor. ABD ve Rusya ile olan görüşmeleri sürdürüyoruz. Bu süreci aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz.

- Şu anda etkisiz hale getirilenlerin sayısı 550'ye ulaştı. Bunların içerisinde de 500 ölü var, 26 yaralı 24 teslim olan var. Mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor, devam edecek.