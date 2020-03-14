14 Mart 2020 Cumartesi 16:58:31 | Son Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 17:39:59
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile görüştü
Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Koronavirüse karşı alınan önlemlerin kritik edildiği görüşmede kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulması kararlaştırıldı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Aliyev telefonda görüştü.
Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
İki lider, ayrıca koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde kargo hariç karşılıklı kara ve hava yolu ulaşımının geçici süreyle durdurulmasını kararlaştırdı.
AA