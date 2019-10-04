04 Ekim 2019 Cuma 20:51:09 | Son Güncelleme: 04 Ekim 2019 Cuma 20:52:05
Başkan Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine geldi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantının yapılacağı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine geldi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın yapılacağı Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine geldi.
Helikopterle Kızılcahamam'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra toplantının yapılacağı Eliz Hotel'e geçti.
AA
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- Başkan Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesine geldi
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