Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Farklı cephelerde mücadelemize devam ediyoruz. Afetlerle hazırlık çalışmalarımızı hızlandırmalıyız. Deprem bizi beklemiyor. Devlet ancak vatandaşının desteğiyle böyle bir yükün altından kalkabilir.

Göreve geldiğimizde eğitim - öğretimi en başa yerleştirdik. Üniversite sayımızı 250'ye çıkardık. Zorunlu eğitimi 12 yıla çıkardık.

Ders kitaplarını ücretsiz vererek vatandaşlarımızı büyük bir yükten kurtardık.

Benim sizlerden ricam şu deprem riski yüksek alanlara öncelik vermenizdir. Bu bölgelerde yapılan yapılar deprem sonrası vatandaşlarımızın sığınacağı barınma alanı olarak da kullanılacaktır.

Bağış kampanyamız sadece bu salonda bulunan arkadaşlarımızla sınırlı değildir. İmkanı olan her vatandaşımız dileği yerde bu kampanyaya iştirak edebilir. Bağışlarınızla eğitim görecek öğrencilerin her biri sizin manevi evlatlarınız olacaktır.