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27 Ekim 2019 Pazar 15:27:58 | Son Güncelleme: 27 Ekim 2019 Pazar 16:01:15

Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'le telefonla görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel'le telefonla görüştü. Başkan Erdoğan'ın Merkel'le görüşmesinde Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin yanı sıra ikili ve bölgesel konular ele alındı.

 Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Görüşmede, Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin gelişmelerin yanı sıra ikili ve bölgesel konular ele alındı. 

AA

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