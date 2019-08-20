20 Ağustos 2019 Salı 23:52:16 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 00:08:14
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.
(AA)
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