  • Bist 100
    113303
  • Dolar
    5,9504
  • Euro
    6,6009
  • Altın
    285,0250
İstanbul
4 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Fen bilgisi öğretmeninden anatomi dersinde ilginç kıyafet Fen bilgisi öğretmeninden anatomi dersinde ilginç kıyafet
Kızları 2,5 aydır kayıptı... Gelen video ile şoke oldular Kızları 2,5 aydır kayıptı... Gelen video ile şoke oldular
AYM, Kanal İstanbul'un Yap-İşlet-Devret modeli kapsamına alınmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini reddetti AYM, Kanal İstanbul'un Yap-İşlet-Devret modeli kapsamına alınmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini reddetti
'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunda gıda ve yaşam malzemesi bulundu 'Kıran-8 Sehi Ormanları' operasyonunda gıda ve yaşam malzemesi bulundu
Tuvalette doğurduğu bebeğini 5'inci kattan apartman boşluğuna atan Münevveri'in akıl sağlığı yerinde çıktı Tuvalette doğurduğu bebeğini 5'inci kattan apartman boşluğuna atan Münevveri'in akıl sağlığı yerinde çıktı
Beş akrabasını öldüren sanığa 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 yıl hapis cezası Beş akrabasını öldüren sanığa 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 54 yıl hapis cezası
İçişleri Bakanlığı yeni düzenlemeler içeren Kanunun ayrıntılarını açıkladı İçişleri Bakanlığı yeni düzenlemeler içeren Kanunun ayrıntılarını açıkladı
Karabük'te karbonmonoksit sızıntısı: 3 kişi Ankara'ya sevk edildi Karabük'te karbonmonoksit sızıntısı: 3 kişi Ankara'ya sevk edildi
Ceren Özdemir’in katiline akıl sağlığının yerinde olduğuna dair Cezai ehliyeti tamdır raporu verildi Ceren Özdemir’in katiline akıl sağlığının yerinde olduğuna dair Cezai ehliyeti tamdır raporu verildi
Kuveyt ve S. Arabistan arasındaki tarafsız bölgede petrol yeniden petrol çıkartılacak Kuveyt ve S. Arabistan arasındaki tarafsız bölgede petrol yeniden petrol çıkartılacak
Başkan Erdoğan Aliyev'in yeni yaşını kutladı Başkan Erdoğan Aliyev'in yeni yaşını kutladı
Meclis'te Libya tezkeresi hazırlığı Meclis'te Libya tezkeresi hazırlığı
Gupse Özay kaç yaşında, nereli? Gupse Özay kimdir? Gupse Özay kaç yaşında, nereli? Gupse Özay kimdir?
Alman basınından Cemal Kaşıkçı kararına sert tepki: Verilen karar tam bir edepsizlik Alman basınından Cemal Kaşıkçı kararına sert tepki: Verilen karar tam bir edepsizlik
Tutuklanınca pişman oldu: Tüm mağdurlardan özür dilerim Tutuklanınca pişman oldu: Tüm mağdurlardan özür dilerim
Sözünü tutmayan Ekrem İmamoğlu'na karşı "at" protestoları 6. gününe girdi Sözünü tutmayan Ekrem İmamoğlu'na karşı "at" protestoları 6. gününe girdi
Adalar Kaymakamlığı'ndan, itlaf edilen atların sahipleri hakkında suç duyurusu Adalar Kaymakamlığı'ndan, itlaf edilen atların sahipleri hakkında suç duyurusu
Mersin'de 72 dönümlük ormanlık alandaki ağaçları kesen Mehmet Şenol tutuklandı Mersin'de 72 dönümlük ormanlık alandaki ağaçları kesen Mehmet Şenol tutuklandı
Fenerbahçe'nin Ricardo Rodriguez teklifi ortaya çıktı Fenerbahçe'nin Ricardo Rodriguez teklifi ortaya çıktı
Rusya yeni meteoroloji uydusunu fırlattı Rusya yeni meteoroloji uydusunu fırlattı
Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu'nun sevgilisi de ünlü çıktı! Pozları olay oldu Mucize Doktor'un Açelya'sı Hayal Köseoğlu'nun sevgilisi de ünlü çıktı! Pozları olay oldu
Adana'da yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Adana'da okullar yarın tatil mi? Adana'da yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Adana'da okullar yarın tatil mi?
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
Denizli'de 9 milyon yıl önce yaşadıkları tahmin edilen 8 farklı hayvan fosili tespit edildi Denizli'de 9 milyon yıl önce yaşadıkları tahmin edilen 8 farklı hayvan fosili tespit edildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

24 Aralık 2019 Salı 16:03:46 | Son Güncelleme: 24 Aralık 2019 Salı 16:59:12

Başkan Erdoğan Aliyev'in yeni yaşını kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 58 yaş günü sebebiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i telefonla arayarak yeni yaşını kutladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 58. yaş gününü kutladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Aliyev'i telefonla aradı. 

Erdoğan, yaş gününü kutladığı Aliyev'e çalışmalarında başarı, hayatında da sağlık diledi. Aliyev de yaş gününü hatırladığı için Erdoğan'a teşekkür etti.

Telefon görüşmesinde Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bütün alanlarda başarılı şekilde ilerlemesinden duyulan memnuniyet dile getirildi, ilişkilerin bundan sonra daha da güçleneceği ifade edildi.

AA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ