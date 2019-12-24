Başkan Erdoğan Aliyev'in yeni yaşını kutladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 58 yaş günü sebebiyle Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'i telefonla arayarak yeni yaşını kutladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 58. yaş gününü kutladı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Aliyev'i telefonla aradı.
Erdoğan, yaş gününü kutladığı Aliyev'e çalışmalarında başarı, hayatında da sağlık diledi. Aliyev de yaş gününü hatırladığı için Erdoğan'a teşekkür etti.
Telefon görüşmesinde Azerbaycan ve Türkiye arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bütün alanlarda başarılı şekilde ilerlemesinden duyulan memnuniyet dile getirildi, ilişkilerin bundan sonra daha da güçleneceği ifade edildi.
AA
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