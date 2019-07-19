19 Temmuz 2019 Cuma 16:54:16 | Son Güncelleme: 19 Temmuz 2019 Cuma 16:57:48
Başkan Erdoğan, Aliyev ve Akufo-Addo ile telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ile birer telefon görüşmesi yaptı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo ile görüştü.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ve Akufo-Addo ile birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerde ikili ilişkiler ele alınarak bölgesel konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
AA
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