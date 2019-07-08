Başkan Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna’da Şehitler Anıtı ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti. Başkan Erdoğan, Bilge Kral İzzetbegoviç ve şehitler için dua etti.