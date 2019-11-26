26 Kasım 2019 Salı 12:11:37 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 12:14:32
Başkan Erdoğan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Konya'da PKK operasyonu: 3 kişi gözaltına alındı
- Başkan Erdoğan Katar dönüşü uçakta konuştu: CHP'nin başında Kemal beyin kalmasında fayda var
- Bahçeli'den 'Külliye'ye giden CHP'li' açıklaması: Kumpastan ziyade proje
- Bitlis'teki PKK operasyonun mühimmat ve insan kemikleri bulundu
- Sözcü yazarı Rahmi Turan Başkan Erdoğan'dan özür diledi