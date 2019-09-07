Başkan Erdoğan sanatçıların teröre verdiği desteğe sert tepki gösterdi

Başkan Receo Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

''Ülkemizde siyasetin milletten koptuğu dönemde AK Parti milletin davasının sözcülüğünü üstlenerek ortaya çıkmıştır.



Şayet bugün hedeflerimizin gerisinde kaldıysak bunun sebebini millete değil kendimize faturasını kesmemiz lazım. Demek bir yerde yanlışımız var. Bize kayıplarımızı telafi ettirecek olan da milletimizle daha sıkı kucaklaşmamızdır. Cumhurbaşkanı olarak sorumluluğumuzdaki bakanlıklarımız da kurumlarımız da ülkemizi en iyi şekilde yönetmeliyiz.

Demokrasimizi daha ileriye taşımak, milletimize huzur, güven içinde yaşayabileceği bir refah sunmak en başta gelen vazifemizdir.

Şimdi bize düşen son zamanlarda önümüze çıkan engeller nedeniyle yaşadığımız sıkıntıları süratle çözmektir. İstanbul başta olmak üzere çeşitli belediyelerde işten çıkartılanların feryatlarını duyuyoruz.



AK Partili belediyelerde işten çıkartmalar olsa gökkubbeyi bizim üzerimize yıkmaya çalışacak olanlara bakıyoruz en ufak ses seda yok. Bu ikiyüzlülüğü gösteriyor. Bizim belediyelerimizde böyle bir şey olmadı. Ama bunlar gelir gelmez işçileri çıkarmaya başladılar.

Diyarbakır’da analar evlatlarını bölücü örgütün elinden çıkarmak için destansı mücadeleler veriyor. Ortalığı ayağa kaldıranlardan en küçük ses seda duydunuz mu? Yok. Galatasaray anneleri vardı ya. Kıyamet kopuyor muydu? Kopuyordu. Oraya gelip giden sanatçılar Diyarbakır’da bu hanım kardeşlerimizin yanına uğradılar mı? Üstelik de dalga geçiyorlar.

Buyrun ormanlar yakıldı. PKK ormanları biz yaktık diye açıklamada bulundu. Taksim’de 12 tane ağacın yeri değiştirildi diye kıyamet koparanlar o geziciler bu kadar orman yakılırken şu anda bunların sesi çıkıyor mu? Hani çevre dostu bir parti var ya, bu partiden ses var mı? Yok.''

Bu HDP denilen partinin nasıl bir parti olduğunu anlatmamız lazım. Bu terör örgütü olarak bu insanları 14-15-16 yaşındaki çocukları dağa kaçıranları, öğretmenlerimizi kaçıranları anlatmamız lazım

Şov yapmaktan başka bir şeye yaradıklarını görmediğimiz muhalefet belediyesinden kalan boşluğu biz kapatacağız. Seçimi kazanamamak bizim sorumluluğumuzdur bunun sonuçlarının milletimize fatura edilmesine göz yumamayız

Ekmeklerinden edilen insanların mücadelesine her türlü desteği biz vereceğiz

Türkiye’nin önünde güvenlikten ekonomiye acil mesafe katetmesi gereken kritik alanlar var

Enflasyon düşüyor, faizler iniyor, daha da düşecek. Perşembe para piyasası kurulu toplanıyor. İnanıyorum ki faizler daha da düşecek. Faiz düştükçe enflasyon da düşecektir, bunu göreceksiniz

Kur istikrarı sağlandı, ikinci çeyrekte ilk çeyreğe göre büyüdük. İstihdam artıyor, ihracatımız rekorlar kırıyor

Cari açığımız tarihimizde hiç olmadığı kadar iyi bir seviyeye geldi. Piyasalarda gözle görülür bir kıpırdanma var

Yeniden büyümeyi güçlendirme aşamasına geçiyoruz

Fırat’ın doğusu var gündemimizde. Öyle ya da böyle çözüm yoluna koyacağız''