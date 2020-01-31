Başkan Erdoğan: Türkiye, tarihinin en hızlı müdahelesini Elazığ'da yapmıştır

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;



"Bu hafta Cezayir, Gambiya ve Senegal'i kapsayan Afrika ziyaretimiz oldu. Cezayir Fransa'dan bağımsızlığını 5 milyon evladını şehit vererek kazanmış büyük ve asil bir devlettir. Ziyaretim sırasında Türkiye-Cezayir Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'ni kurarak ilişkilerimizi üst düzeye taşıdı. DEİK'le firmalarımızı bir araya getirerek yeni ortaklıklara vesile olduk. Ticaretimizi 5 milyar dolar seviyesine çıkarma kararı aldık.

HEDEF 1 MİLYAR DOLAR

FETÖ'ye karşı mücadelemizde ilk desteği veren Gambiya'ya geçtik. Gambiya ziyaretimiz sonrası Senegal'e geçtik. Firmalarımızın Senegal'de hayata geçirdiği altyapı projeleri sayısında ciddi artışlar yaşanıyor. Dakar Uluslararası Havalimanı, firmalarımız tarafından gerçekleşen ilk yap-işlet-devret projesidir. Ticaret hacmi 2018'de 401 milyon dolara çıktı. Bu ziyaretimiz sırasında ise hedef olarak 1 milyar doları belirledik.

4 BİN 500 ÖĞRENCİYE BURS



Son Afrika turumuzda kıtanın 28 farklı ülkesini ziyaret etmiş olduk. Gayretlerimiz sonucunda Afrika ülkeleri ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 26 milyar dolara ulaştı. 12 olan büyükelçilik sayımız 42'ye çıktı. Afrika ülkelerinin Türkiye'de 10 büyükelçiliği varken, bugün 36'ya ulaştı. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirveleri ilişkilerimize farklı bir boyut kazandırdı. THY, İstanbul'dan 58 noktaya uçuş düzenliyor. Türkiye burslarıyla 4 bin 500 öğrenciye yüksek öğrenim imkanı sağlıyoruz.

DEPREM BÖLGESİNDE SON DURUM

24 Ocak Cuma akşam can kaybına yol açan 6,8 büyüklüğünde deprem yaşadık. Hayatını kaybeden 41 vatandaşımıza Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. Hayati tehlikesi olan depremzedemiz bulunmuyor.Elazığ, Malatya dışında Diyarbakır, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman ve Batmanda büyüklü küçüklü topla 498 bina yıkılmış, 4 bin 912 bina ağır hasar 292 bina orta hasar almıştır.Deprem bölgesinde AFAD tarafından yaklaşık 25 bin çadır kuruldu.Devletimiz tüm kurumlarıyla deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yardımına koşmuştur.

"GÖĞSÜMÜ GERE GERE SÖYLÜYORUM..."

Deprem haberini alınmasıyla birlikte üç bakan arkadaşımız anında hemen Elazığ’a gönderdik. Sağ olsunlar gerek içişleri Sağlık gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanım o günden bu güne bu çalışmalara hep birlikte müzaheret ettiler ve terk etmediler. Dün İçişleri Bakanım MGK toplantısı için geldi ve tekrar Elazığ’a döndü. Sağlık Bakanım bu salgın hastalıkla ilgili olarak geç vakitte Ankara’ya geldi ve buradaki çalışmalara kendisinin bizzat yapması gereken müdahaleler nedeniyle burada. Çevre ve Şehircilik Bakanım ve şimdi tekrar İçişleri Bakanım orada. Hep birlikte bu süreci takip ediyorlar. Devletimizi tüm kurumları ve görevlileriyle yardıma koşmuştur. Şahsım da hemen ertesi gün olay yerine giderek çalışmaları yerinde gördüm.Türkiye tarihinin en hızlı ve etkili afete müdahalesini göğsümü gere gere söylüyorum bu depremde yürütmüştür.

CHP'YE ÇOK SERT CEVAP: UTANMADAN BİR DE SORUYOR

CHP'nin başkanı tarih cahilidir. Düzce depreminde Sakarya depreminde neler oldu bilinmez. Ben cezaevinden çıkar çıkmaz deprem bölgesine gittim. Yarım kalan çalışmaları biz tamamladık.

Deprem için toplanan paralar bölgeye gitti. Biz milli bütçeden de harcamalar yaptık.

CHP Başkanı utanmadan soruyor 'Deprem paralarını nereye harcadınız' diye. Deprem paraları harcandığı gibi milli bütçeden paralarla birlikte Van'ı ayağa kaldırdık. Bugünkü Bingöl'ü biz inşaa ettik.

Bay Kemal sen neredesin ya? Sen kiminle cirit attığının farkında değilsin. Kardeşlerim onlar ne yaparsa yapsın. Biz vazifemizi yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Kalkmış CHP'li belediyeleri gitmiş de oralardaki sorunlar öyle hallolmış. Ya belediyelerin gittiyse Allah razı olsun. Benim milletim bunu zaten yapıyor. Bakanlarım başta olmak üzere bu süreçte emeği geçen herkese şahsım ve milletim adına ben teşekkür ediyorum.

Arama kurtarma çalışmaları depremden sonraki 67. saatte tamamlandı. Bu çok hakikaten seri ve hızlı bir rakamdır. Kullanılamayacak olan binalar da en kısa sürede yıkılacak. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden bu büyük afetin yaralarını inşaAllah en kısa sürede saracağız. Yardımlar da depremin yaraların sarılması için kullanılacak. Sürsürü başta olmak üzere bölgede kapsamlı bir kentsel dönüşüm çalışmasını başlatıyoruz.

"6400 KONUT YAPACAĞIZ. KÖYLERDE TEK KATLI BİNALAR, MERKEZDE 3 KATLI BİNALAR OLACAK"

İlk etapta Elazığ ve Malatya'da 6400 yeni konutu süratle yaparak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Hiç beklemeden kırsal bölgelerde tek katlı binalar yapacağız. Yanında ahırları da olacak. Zemin etütleri yapılıyor. Merkezdeki evler zemin +3 kat şeklinde olacak.

"KUDÜS KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR! FİLİSTİN'İ YOK EDECEK BU PLANI TANIMIYORUZ"

Filistin topraklarında korsan bir şekilde kurdurulan İsrail haksız ve hukuksuz şekilde bugünkü sınırlarına ulaşmıştır. Zalimin gözü kana da doymaz mala da. İsrail’in de doymuyor. Filistin topraklarını ilhak anlamına gelen planı devreye almaya çalışılıyor. Şimdi utanmadan sıkılmadan Batı Şeria da dahil olmak üzere Filistin’den mahrum etme gayreti içindeler.

İsrail 1947'deki Filistin topraklarında işgalci ve şuanda damla damla gösterebileceğimiz bir Filistin var. İsrail'in gözü doymuyor, son açıklamaları bunu gösteriyor. İşgal ve yıkımın yaşandığı Filistin'i yine hedef alıyorlar. Bu plan ile işgal edilen Filistin topraklarının ilhakı amaçlanıyor.

Bu planla işgal edilen Filistin'in ilhakı amaçlanıyor! Bu Filistin ve Kudüs'ü gasp etmektir. Asla tanımıyor ve kabul etmiyoruz. İşte bunun için Kudüs kırmızı çizgimizdir diyoruz.

"ALKIŞ TUTAN O ELLER NASIL HESAP VERECEK"

Şimdi başta Suudi Arabistan. Sesin çıkmıyor... Ne zaman sesiniz çıkacak? Bahreyn, Umman... Bir de oraya katılıp alkış tutuyorsunuz. Acaba o alkış tutan eller bu haince atılan adımın hesabını nasıl verecekler?

"BUNUN ALTINDA TÜM DÜNYA KALIR"

Filistinli kardeşlerimizi böyle rezil bir planı kabule zorlamanın da izahı yoktur. Mazlum Filistin halkına ve Kudüs-ü Şerif'e yaptıkları tacize sessiz kalan herkes ortaya çıkacak vahim sonuca ortaktır. İşgalci İsrail'e burayı bırakmak kuzuyu kurda teslim etmekten farksızdır. Barış çınarı Kudüs'te yıkılırsa altında bütün dünya kalır.

"HANİ BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ DİYORDUNUZ?"

Bu açıklamayı yapıyor Trump. Yanında kim var? Seçim kaybetmiş Netanyahu var. Türk gazetecileri toplantıya almadılar. Türk medyasını neden almadınız toplantıya? Hani basın özgürlüğü diyordunuz? Aynı şeyi biz yapsak ne derdiniz? İşte bunların basın özgürlüğü anlayışı bu.

"BU HAİNCE ATILAN ADIMIN HESABINI NASIL VERECEKLER"

İslam ülkelerinin tavırlarına baktığımızda halimize acıyorum. Başta Suudi Arabistan sesin çıkmıyor sesin. Ne zaman çıkacak? Umman Bahreyn Abu Dabi yönetimi. Oraya katılıp bir de alkış tutuyorlar. Yazıklar olsun. Acaba o alkış tutan eller bu haince atılan adımın hesabını nasıl verecekler? Başlarında kipalarla oturanlar da alkış tutuyor onlar da alkış tutuyor. 'Söyle bana arkadaşını söyleyeyim sana kim olduğunu.' Binlerce yıldır olduğu gibi bugün de barışın anahtarı Kudüs’tedir. İsrail’i cesaretlendirecek herkes ortaya çıkacak vahim sonuçlardan sorumludur.

"KUDÜS DAVASI HEP AYAKTA KALACAKTIR"

Bu planı destekleyen Arap ülkeleri kendi halkaları ve daha önemlisi tüm insanlığa ihanet etmektedirler. İstediği kadar plan yapsınlar, Allah’ın yardımı ile Kudüs davası hep ayakta kalacaktır.

"ABBAS VE HENİYYE İLE GÖRÜŞECEĞİM"

Biraz sonra Mahmud Abbas ile ardından İsmail Haniyye ile görüşmem olacak.

"HRİSTİYAN DÜNYASININ DA KUDÜS KONUSUNDA SES VERMESİ LAZIM"

Bizim burada ayrıca Hıristiyan dünyasına mesajımız var. Hıristiyan dünyanın buna sahip çıkması lazım. Bu işin başını çeken Sayın Trump, Hıristiyan değil mi? Hıristiyan dünyası buna karşı sessiz kalmayacaktır. Onlarında burada dik durması lazım. Ben dün beni ziyarete gelen hahambaşını da bunu söyledim. Bizim Musevilere karşı en küçük bir düşmanlığımız yoktur olamaz. Bizim İsrail devletiyle de bir sorunumuz yok. Bizim karşı olduğumuz İsrail hükümetini sebep olduğu zulüm ve kıyımdır. Böyle bir haydut devlet böyle bir terör devleti bizim gözümüzde hiçbir zaman muteber olamaz.

"ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM"

Biz diyoruz ki zalimler için yaşasın cehennem. Bugünkü zalimler de yarın tarihin karanlık dehlizlerinde yok olup gideceklerdir. Biz Türk milleti olarak hayırla yad edilenlerden olduk inşallah olmaya da devam edeceğiz. Hem Kudüs davasına hem de Filistin halkının onur mücadelesine Türkiye sonuna kadar destek verecektir.

İDLİB KRİZİ

Suriye’deki her gelişme Türkiye için en az kendi sınırları içinde olanlar kadar kritiktir. Türkiye’nin yeni bir göç dalgasına tahammülü yoktur. Yeni tehditlerin sınırlarımıza dayanmasına seyirci kalamayız. Bu bakımdan Suriye’nin ne diğer bölgeleri ne de İdlib’deki duruma seyirci kalmayacağız. Bize diyorlar ki sizin 'orada ne işiniz var.' Adana mutabakatını git oku o zaman anlarsın. Biz mutabakatın gereği olarak oradayız. Mutabakatın gereği biz teröristleri sonuna kadar kovalarız. Bizim topraklarımıza tehdit oluşturan kim varsa gereğini yapacağız. İdlib’teki durumun süratle normale döndürülmemesi halinde yeniden aynı yola başvurmaktan başka çaremiz kalmayacaktır. Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde de aynı yol ayrımına doğru gidiyoruz. Buradan bir kez daha ilan ediyorum; bölücü terör örgütünün Suriye’nin herhangi bir yerinde ihanet çukuru açmasına izin vermeyeceğiz. Gerekirse teröristlerin bulunduğu her yere bilfiil giderek bu oyunu bozacağız. Rejimin ülkemizi sürekli bir şekilde göçmen tehdidi altında tutmasına da müsaade etmeyeceğiz. Rejimi bu yönde cesaretlendirenlerin tek amaçlarının da Suriye’deki bu durumu daha uzun sürmesini sağlamak olduğu açıktır. Biz Suriye’nin istikrarını istiyoruz bunu için de askeri güç kullanmak dahil ne gerekiyorsa yapmaktan çekinmeyeceğiz.

LİBYA'DAKİ GELİŞMELER

Türkiye Libya’da meşru hükümetin Suriye’de ise halkın yanındadır. Biz Libya’da afedersiniz ücretli bir lejyonerin yanından değil meşru hükümetin yanındayız. Wagner denilen Rusya’nın gönderdiği güvenlik güçleri Hafter’in askeri konumundadır. Biz orada Sarrac’ın yanındayız.

Darbeci generali desteklemeyi sürdüren bazı Avrupa ve Arap ülkelerinin riyakarlığını tarih kaydetmiştir. Darbeci generale her türlü desteği verenler bir kalkıp utanmadan Türkiye’yi eleştiriyorlar. Türkiye Libya’da da meydanı darbecilere bırakmayacaktır.